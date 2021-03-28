Оброблене м’ясо може стати причиною деменції

Вчені з Університету Лідса провели експеримент за участю 500 тис. осіб, щоб дізнатися, як щоденне вживання м’яса впливає на організм людини. Крім того, вони вивчили, який ефект оброблене м’ясо надає на здоров’я.

В ході дослідження вчені скористалися інформацією з бази даних британського біобанку, де була вказана докладна генетична і медична інформація про жителів Великобританії від 40 до 69 років. Таким чином, вони змогли вивчити, як споживання в їжу різних видів м’яса впливає на розвиток деменції. Близько 5-8% людей у віці 60 років і старше страждають від цього захворювання, передає Neuroscience News.

Виявилося, що щоденне включення в раціон 25 г обробленого м’яса, наприклад, порцію бекону, збільшує ризик порушення когнітивних і психічних захворювань на 44%. При цьому необроблене червоне м’ясо (свинина, яловичина або телятина) навпаки, здатні захищати організм від подібних станів. Так, споживаючі близько 50 г такого м’яса в день мали потенційні ризики розвитку хвороби на 19% нижче. Стаття з докладним описом дослідження опублікована в науковому журналі American Journal of Clinical Nutrition.

“Все, що ми можемо зробити для вивчення потенційних факторів ризику деменції, може допомогти нам знизити рівень цього виснажливого стану. Цей аналіз-перший крок до розуміння того, чи може те, що ми їмо, вплинути на цей ризик”, – розповів керівник дослідження професор Джанет Кейд.