ГБР расследует приватизацию квартир экс-верхушкой СБУ в элитном жилкомплексе Киева

Печерский районный суд Киева продлил до 1 января 2022 срок досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного функционирования в отдельных подразделениях Центрального управления Службы безопасности Украины коррупционных схем, направленных на систематическое получение должностными лицами указанных подразделений неправомерной выгоды.

Соответствующее решение приняла следственная судья Вита Бортницкая, пишет Dетектив-Info.

Речь идет о деле, где замешаны трое заместителей экс-председателя СБУ времен Василия Грицака (Павел Демчин, Виктор Кононенко и Олег Фролов), а также офицеры из Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (ГУ БКОП), а также Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности и тому подобное.

Из материалов судебного реестра следует, что с 2019 г. ГБР изучает действия “чекистов” сквозь призму их причастности к построению в СБУ незаконных схем, направленных на установление “крыши” и получения взяток / откатов от деятельности, связанной с лоббированием интересов отдельных бизнес-групп, контрабандой товаров, игровым бизнесом, конвертационными центрами, а также получением сотрудниками СБУ права на получение жилья в элитных жилых комплексах.

В частности, следствие проверяет версию о вероятном нарушении офицерами спецслужбы требований законодательства при распределении, получение, оформлении и дальнейшей приватизации служебного жилья в клубном доме “Jack House” на бульваре Леси Украинки — одном из самых престижных жилых комплексов с панорамным видом на весь Печерск и центр Киев.

Установлено: более двух десятков высокопоставленных сотрудников СБУ получили в качестве служебного жилья “квадраты” (ориентировочная стоимость каждого составляет около 2 тыс. долл.) В ЖК “Jack House”, которые в дальнейшем были исключены из числа служебных, и безвозмездно приватизированы. Такими счастливчиками, в частности, выпало стать:

— экс-заместителю председателя СБУ Виктору Кононенко;

— бывшему начальнику Департамента защиты национальной государственности Службы Даниилу Доценко;

— экс-начальнику УСБУ в Днепропетровской области Андрею Олейнику;

— бывшему руководителю аппарата председателя СБУ Игорю Гуськову;

— Андрею Киптенко, сейчас — заместителю начальника управления ОБЭП ГУ противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины, а ранее — следователю по особо важным делам ГУ СБУ Украины в г. Киеве и Киевской области; сыну экс-начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Владимира Киптенко;

— экс-начальнику управления СБУ в Закарпатской области Игорю Рудницкому;

— бывшему начальнику первого управления экономической контрразведки СБУ Николаю Беззубенко;

— экс-помощнику начальника ДОС СБУ Игорю Мейдичу.

Согласно версии следствия, исключение жилья из служебного и его дальнейшая передача для постоянного проживания вышеупомянутым офицерам СБУ осуществлялась с нарушениями норм Жилищного кодекса и профильного закона “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”. Дело в том, что в подавляющем большинстве “чекисты” якобы ранее уже использовали “жилые чеки” и были обеспечены жильем по месту прохождения службы.

По информации источников Dетектив-Info, по поводу “квартирных вопросов” следователями ГБР были осуществлены допросы в качестве свидетелей Виктора Кононенко, Игоря Мейдича, а также экс-заместителя начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Андрея Балашова. Кроме них в “квартирном эпизоде” фигурируют фамилии бывшего первого заместителя председателя — экс-начальника ГУ БКОП Павла Демчины, экс-заместителя начальника ГУ БКОП Ивана Дралюка, Алексея Кошина, Сергея Коваленко и Тамары Момотенко, еще одного заместителя главы СБУ времен Василия Грицака — Олега Фролова, а также целого ряда других высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины.

В фокусе истории — соблюдение закона в процессе обеспечения жильем представителей “верхушки” СБУ. По этому поводу были направлено запросы в НАПК, Голосеевскую, Печерскую и Шевченковскую райгосадминистрации Киева, осуществлены служебная проверка и проведение внутреннего аудита по изучению вопроса предоставления квартир сотрудникам центрального аппарата СБУ за период с 1 января 2017 г. по 31 августа 2019 г., а также истребовано копии деклараций, которые в 2014-2019 годах подавали 27 офицеров.