В Киеве задержан налоговик-взяточник, вымогавший 423 тыс. гривен

Задержан и уведомлен о подозрении главный госревизор-инспектор ГУ ГНС в Киевской области по факту вымогательства и получения 423 тыс. гривен неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратур, служащий требовал указанные средства от представителя предприятия, специализирующегося на поставках медицинских товаров, за уменьшение размера штрафных санкций за выявленные в ходе плановой проверки нарушения налогового законодательства.

По словам инспектора, в случае принятия такого предложения размер штрафных санкций для предприятия составил бы 50 тыс. гривен, а в случае отказа — 7 млн гривен.

В дальнейшем по требованию должностного лица вся сумма неправомерной выгоды была перечислена на счет подконтрольного предприятия с целью дальнейшего обналичивания.

26 марта 2021 г. после получения указанных средств на счета подконтрольного общества и передачи подписанного акта налоговой проверки служащий был задержан недалеко от места работы. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Благодаря “Киеву оперативному” можно празглядеть лицо взяточника — без маски и размывки изображения в фоторедакторе.