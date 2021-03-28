Кто нацелился на легендарный ресторан «Прага»?

Бенефициаром объекта в сердце Москвы может оказаться скандальный олигарх Год Нисанов?

Совладелец ресторана «Прага» Мирослав Мельник заявил о смене концепции заведения. Вместо огромного фудкорта в нем появятся рестораны, магазины, элитные апартаменты и ночной клуб. Старейший ресторан Москвы Мельник приобрел у ВТБ в 2019 г. за 1,4 млрд руб. при начальной стоимости 1,74 млрд руб.

Мельнику, наверное, просто повезло, так как его заявка на участие в аукционе по продаже ресторана оказалась единственной. Такая неожиданная удача не каждому улыбается. Сейчас Мирослав Мельник ведет переговоры с рестораторами, чьи имена не раскрываются.

В 90-х годах один из старейших ресторанов Москвы «Прага» был штаб- квартирой группы АСТ экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. В 2017 г. структуры АСТ были признаны банкротом и здание ресторана отошло ВТБ.

Сейчас рестораном владеют ООО «Бюро путешествий» Мирослава Мельника и ООО «Рапид» Даниила Константиновича Бежевца. Ранее Мельник называл Константина Бежевца своим партнером.

Обе компании по своему финансовому состоянию не могут быть инвесторами «Праги». Скорее всего Мирослав Мельник мог приобрести ресторан в интересах более весомого бизнесмена.

ООО «Бюро переводов», в котором работают 2 сотрудника, не имеет прибыли с 2015 г. В 2019 г. при выручке 61 млн руб. получило убыток 14 млн руб. В ООО «Рапид» работает 1 сотрудник, прибыли компания не имела с 2014 г., убыток в 2019 г. – 25 млн руб. Знатные инвесторы у ресторана «Прага»!

Инвестиции в его реконструкцию оцениваются в 1,7 млрд руб. И откуда же возьмут такие деньги Мирослав Мельник и Константин Бежевец?

Никаких дочерних структур, которым бы принадлежал ресторан, ни у ООО «Бюро путешествий», ни у ООО «Рапид» обнаружить не удалось. В СМИ запустили дезинформацию?

Есть только ООО «Прага АСТ», которое и купил Мирослав Мельник в 2019 г. Фирма была признана банкротом в 2017 г. В тот год ее убыток составил 20 млрд руб. И вдруг – чудо! В 2019 г. ООО «Прага АСТ» получило 2.2 млрд руб. прибыли. Откуда они могли взяться в обанкроченной организации?

Руководителем ООО «Рапид» является Ольга Мельникова. Она – учредитель ООО «Введенского» вместе с Константином Бежевцом.

Бежевец, судя по принадлежащим ему компаниям, ранее занимался ресторанным бизнесом. Наверное, именно на этой почве мог сблизиться с Мирославом Мельником, который развивал рестораны «Изуми» и «Три пескаря».

Константин Беженец владеет строительной компанией «АМ девелопмент», о которой в сети можно найти много отрицательных отзывов.

В компании работает 1 сотрудник. При выручке в 2019 г. 17 млн руб. убыток составил 13 млн руб., прибыли нет с 2017 г. Вряд ли такая организация потянет реконструкцию ресторана «Прага».

В ООО «Доминанта» Константин Бежевец с 2010 г. занимает пост гендиректора. Сейчас организация находится в процессе присоединения к другому юридическому лицу.

Ее учредитель – Владимир Горяинов. В принадлежащем ему ООО «Енисей-26» гендиректор – Александр Мартьянов. С 2015 г. по 2020 г. он руководил ООО «Гремм Групп», владельцем которой считается Михаил Горяинов. С 2015 г. по 2019 г. Мартьянов был гендиректором ООО «Усачевский рынок», принадлежащего Людмиле Горяиновой.

С 18 марта доля компании находится под обременением Сбера. Ранее рынок был «яблоком раздора» между Михаилом Горяиновым и экс-владельцем «Пятерочки» Андреем Рогачевым.

Бизнесмены договорились вместе создать сеть рынков, но почти сразу же поссорились. Рогачев обвинил Горяинова в том, что тот не отдал ему деньги за приобретенные в складчину рынки. В этом конфликте Рогачев стал проигравшей стороной, а Михаил Горяинов стал распродавать свои рынки.

В феврале он продал Московрецкий рынок компании «Синдика» сенатора Арсена Канокова. В январе прошлого года компания «Гремм-групп» продала владельцу «Киевской площади», рынков «Садовод» и «Фуд Сити» Году Нисанову культовый для Москвы «Центральный рынок». Ранее его хотел купить Арсен Каноков.

Мирослав Мельник тоже не чужд рыночному бизнесу. Бизнесмену принадлежит доля в Черемушкинском рынке, приобретенном вместе с партнерами в 2017 г у Россельхозбанка. Он получил рынок в 2012 г. за долги. На тот момент стоимость актива оценивалась в 1,8 млрд руб.

Мельник собрался провести реновацию рынка, вложив в него 175 млн руб. В 2019 г. ООО «Черемушкинский торг» при выручке 156 млн руб. получило убыток 137 млн руб. В 2017 г. убыток был 38 млн руб. Вот такой экономический «эффект» принесла реновация рынка от Мирослава Мельника.

Создается такое впечатление, что в Москве может действовать рыночная «мафия», представители которой делят рынок между собой и договариваются о приобретении активов.

Если следовать этой версии, то за конфликтом Горяинова и Рогачева мог стоять Год Нисанов, имеющий очень хорошие связи как с мэром Москвы Сергеем Собяниным, так и с министром МВД Владимиром Колокольцевым. Неудивительно, что Рогачев проиграл спор.

«Новый Исмаилов» Москвы?

На сегодняшний день Год Нисанов стал для Москвы вторым Тельманом Исмаиловым, у которого в свое время на «Черкизоне» начинал свой бизнес. Наверное, поэтому и подгребает под себя знаковые для столицы России объекты. Ресторан «Прага» может стать одним из них?

Сейчас «Киевская площадь» ведет реконструкцию здания «Олимпийского». Ранее обещали, что исторический фасад здания будет сохранен, но в ролике видно, что фасада уже нет.

Ресторан «Прага» может ждать участь «Олимпийского»?

Год назад разгорелся конфликт между столичной общественностью и компанией «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Она занималась реконструкцией павильона на Патриарших прудах.

Нисанов и Илиев уверяли, что внешний вид объекта будет сохранен. Однако представители общественности очень в этом сомневались. Они подозревали, что на месте павильона может появиться VIP- ресторан. Дошло до стычек активистов с сотрудниками охраны объекта.

«Мы сначала не давали проехать грузовику с бетонными блоками. К сожалению, сила была не на нашей стороне: они построились «свиньей», это выглядело устрашающе, и с разбега врезались в наше оцепление. Наши активисты это, в том числе, пожилые женщины, так что мы не смогли удержаться — и встали живой цепью мимо проехавших к павильону «Камазов».

Такой комментарий по поводу конфликта дала «МК» Елена Ткач, муниципальный депутат Пресненского района, житель Патриарших и градозащитница.

И почему на подобные столкновения не реагировала московская полиция? Году Нисанову в Москве уже все позволено?

Территория стройки была ограждена массивным забором, поэтому наблюдать за тем, что происходило на строительной площадке, было невозможно. Согласно эскизам, для увеличения количества мест в ресторане над зданием павильона планировалась надстройка, которая изменила бы его архитектурный облик.

«Новому Исмаилову» безразличен облик Москвы?

За павильон вступились Чулпан Хаматова, Светлана Бондарчук, Максим Виторган, Рената Литвинова, Надежда Оболенцева, Марат Сафин, Илья Стюарт и многие другие. Видимо, шумиху они подняли нешуточную, потому как застройщик отказался от надстройки.

Вчера появилась информация об открытии «Павильона» на Патриарших прудах. Теперь у их жителей возникнет другая проблема – шумные вечеринки в новом заведении, которое имеет все шансы стать модным. Баров и ресторанов на Патриарших прудах хватает с головой. Однако мэр Сергей Собянин, наверное, так не считает.

На возможный след Года Нисанова в ресторане «Прага» указывает то, что первоначально в нем планировали разместить фудкорт. Сейчас концепцию якобы поменяли, но и рестораны входят в сферу интересов Нисанова. «Павильон» на Патриарших прудах тому доказательство. Главное, чтобы место было знаковое.

Здание ресторана «Прага» вне всяких сомнений такое. Звезды шоу-бизнеса и многие представители российской власти до сих пор помнят шумные вечеринки, которые устраивал в «Праге» Тельман Исмаилов.

Если Год Нисанов имеет отношение к культовому ресторану «Прага», то столичной общественности, наверное, стоит приготовиться. Кто знает, что буде включать в себя реконструкция объекта в самом сердце Москвы.

От обласканного властью олигарха Нисанова можно ожидать любых сюрпризов. Готовы к ним жители столицы?

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