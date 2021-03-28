«Отрицательные капиталы» Валерия Ковалева

В августе 2018 года Следственным Комитетом Северо-восточного административного округа города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Генерального директора ООО «Эдил-Импорт» (интернет-магазин «Холодильник.ру») Валерия Ковалева по ст. 199 УК РФ, в связи с уходом от уплаты налогов в особо крупном размере.

По информации, послужившей основанием для возбуждения уголовного дела, компанией Холодильник.ру заключались притворные договоры о размещении рекламы, в том числе, на билбордах в Москве, с компаниями «РА Сигнал» и «РА Ривер Медиа», действовавшие по 2013 год включительно.

Как стало известно следственным органам, согласно данным аналитических компаний типа Espar, не существует доказательств существования данных рекламных щитов, а фотоотчеты о размещении рекламы на билбордах в действительности не подтверждают размещение. Каждый лист данных договоров, включая листы с недостоверными отчетами, были подписаны Ковалевым лично.

Результатом махинаций стало не только возбужденное уголовное дело – в арбитражном суде рассматривается исковое заявление о признании недействительным решения ФНС № 16, вынесенного по итогам проведенной выездной налоговой проверки, которым ФНС требует от «холодильник.ру» выплаты «недоимок по налогам и сборам» в размере 132 295 665 рублей. Как следует из материалов дела, согласно собственному заявлению компании – «единовременное изъятие у Общества указанной в решении суммы доначисленных налогов, может повлечь за собой невозможность исполнения обязательств по договорам аренды и договорам займа, препятствовать осуществлению финансово-хозяйственной деятельности».

Со слов Валерия Ковалева, это не финансовая пирамида, а «работа на отрицательном капитале». В своем интервью журналу «Секрет фирмы» Ковалев признается, что «ритейлеры вроде нас работают по схеме отрицательного рабочего капитала. Чтобы расширить территорию присутствия, нужно делать заимствования. Обычно, правда, идут не к банкирам или инвесторам, а перекладывают расходы на поставщиков, просят у них большую отсрочку платежа».

Почему поставщики предоставляют такие отсрочки? Согласно отчету о финансово-хозяйственной деятельности группы компаний, в которую входит «холодильник.ру», составленный компанией Ernst&Young, который можно найти в интернете – ответ прост. Согласно заключению квалифицированных специалистов, товарные кредиты и поставки товаров на условиях длительных отсрочек платежей предоставлялись в сочетании с «неофициальными выплатами сотрудникам компаний – поставщиков».

Отметим, что поставщиками компании в описываемом периоде являлись такие компании как: Electrolux, Liebherr, Whirpool, Bosh, Vitec, Beko, Neff, Mulinex, Sanyo, Samsung, Hansa, Hitachi, Sharp, Toshiba, Panasonic, Минский завод холодильников Атлант, Ariston, Miele, Sony, Kenwood.

Ранее в СМИ так же упоминалось о том, что «холодильник.ру» активно привлекает заемные средства банков для целей увеличения оборота средств, что позволяет привлекать дополнительное финансирование от новых банков, расплачиваясь по ранее полученным кредитам новыми заемными средствами – юридически, в такой схеме так же нет признаков пирамиды, но «холодильник.ру» пошел дальше и стал передавать в залог товары, полученные в кредит, то есть – передавать в залог чужие товары, что может противоречить разумным правилам большинства банков (схема работы – см. Схему 1). Для того, чтобы суммы предоставляемых кредитных средств могли постоянно увеличиваться, «холодильник.ру» заключались договоры с собственными иностранными компаниями. Таким образом объемы денежных средств в обороте постоянно росли (см. Схему 2).

В частности, после того, как информация была опубликована в газете «Версия», силами службы безопасности «Сбербанка» была проведена проверка, причиной которой могло стать нарушение целого ряда условий договоров кредитования, в том числе в части предоставления залогов. Проведенная впоследствии налоговая проверка и возбужденное уголовное дело также говорит о том, что «холодильник.ру» при предоставлении информации в банк информации необходимой для получения кредита, предоставлял сведения и бухгалтерскую отчетность, которые не могли стать основанием выдачи кредита. Являются ли такого рода действия так же уголовным преступлением – предстоит разобраться следственным органам.

Примечательно, что выявленные нарушения, требования о возврате доначисленных налогов и заявления «холодильник.ру» о возможном дефолте не мешают начальнику отдела по работе с предприятиями оптовой торговли № 1 Управления по работе с предприятиями торговли Московского банка ПАО Сбербанк Вадиму Михайловичу Капцинелю раз за разом принимать решение о предоставлении кредитов компании.

При этом, упомянутый отчет компании Ernst &Young содержит в себе сведения о том, что руководством группы компаний, в которую входит «холодильник.ру», был сформирован специальный фонд, который использовался для «неофициальных выплат» представителям силовых структур, контрольно-надзорных органов и банков.

После того, как информация о предоставлении проблемных залогов была опубликована, частные банки стали один за другим отказывать в предоставлении кредитов. Привлекать заемные средства компании «холодильник.ру» стало намного сложнее, после чего компания сделала акциент в своих бизнес-процессах на факторинг. Но и в факторинге не обошлось без «узких мест».

Странно то, компания «холодильник.ру», основным видом деятельности которой всегда выступала розничная продажа техники физическим лицам, вдруг начинает продавать технику юридическим лицам, а финансированием таких продаж занимаются факторинговые компании. Еще более странно то, что компании — покупатели товаров, впоследствии исключаются из ЕГРЮЛ по решению регистратора, так как в течении длительного времени не сдают отчетность, как например ООО «Трейдхоум» (ИНН 7715942475).

Кто же стоит за этими странными «бизнес»-процессами ?

Светлана Ковалева, сооснователь компании «холодильник.ру».

Из ее заявления, сделанного в телеинтервью для программы Красногорского ТВ «Короткий день»: «Вместе с мужем у нас родилась компания, которая существует до сих пор», «все проходят через мой кабинет, когда приходят ко мне на работу, за исключением тех людей, которые находятся в других регионах».

Валерий Ковалев, генеральный директор, основной акционер «холодильник.ру».

Осуществляет общее руководство группой. Выступает конечным бенефициаром некоторых компаний названных схеме 2. Активно вовлечен в разработку схем работы компании, называет себя «генератор выручки компании».

Юрий Еременко. Банкротства.

В 2013 года занимал должность президента компании «холодильник.ру», позднее став «правой рукой» Ковалева, консультируя его по основным вопросам финансовых потоков. Под его руководством обанкротилась компания «Техносила» — некогда одна из крупнейших сетей магазинов бытовой техники. Супруга Юрия Еременка – Юлия Ярыгина-Савицкая, о которой в интернете размещены сведения о её связи с квартирными рейдерами. Совместно Еременко и Ярыгина-Савицкая организовали компанию NLF Group (www.nlf-group.ru), основным видом деятельности которой является финансирование судебных процессов за долю от полученного по итогам процесса. Согласно заявлениям на сайте, компания «снимает риски приостановления, негативного исхода судебного спора», «монетизирует еще не заявленные в суд претензии к третьим лицам», «ускоряет получение возмещения по уже выигранным, но еще не исполненным судебным актам». Какими способами и при помощи каких именно методов гарантируются такие результаты – не ясно.

Михаил Зак, Зарубежные компании – BVI, Кипр, Латвия, и иные.

В схеме работы «холодильник.ру» (см. схема 2) c 2013 года курирует компании зарегистрированные на Кипре, BVI и др. через компанию Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC. В силу своего участия в иных проектах, внесен в списки PEP – Politically Exposed Person согласно сведениям компании Thomson Reuters. Такого рода статус, согласно зарубежного законодательства – индикатор повышенного риска для компаний, которые сотрудничают с носителем статуса. Кроме того, Михаил Зак фигурирует в утечках документов «Панамского досье», согласно сведениям сайта ICIJ.

Баронов Владимир Евгеньевич. «Неофициальная часть бизнеса».

Согласно отчета Ernst&Young «помогает руководству группы в поддержке функционирования неофициальной части бизнеса». Кроме того, занимается регистрацией и ликвидацией компаний, с которыми у «холодильник.ру» заключены различного рода договоры (в том числе, поставки, консалтинговых, транспортных и иных услуг). Одновременно – генеральный директор ООО «ХоумАпплаенс», ООО «Армада», ООО «Промстройсервис», целого ряда иных контрагентов компании «холодильник.ру» (см. схему 2).

Толкачев Андрей Анатольевич. Товарные знаки.

Сотрудник компании «холодильник.ру», одновременно является генеральным директором ООО «Два Берега» — компании, на которую были переведены все нематериальные активы (товарные знаки, сайты, доменные имена) ранее принадлежавшие «холодильник.ру». Относительно работы в «холодильник.ру» — место работы указано на странице в «одноклассниках».

Уголовное дело, о возбуждении которого упоминается в начале статьи, было возбуждено после того, как сотрудниками УЭБиПК по СВАО г. Москвы была проведена проверка деятельности компании «холодильник.ру». В поле зрения проверяющих попало более пятидесяти компаний. Были ли выявлены все компании, которые были включены в схему? Как следует из материалов налоговой проверки – при расчете налогов, подлежащих доначислению, приняты во внимание только договоры примерно с пятью компаниями, такими как «РА Ривер медиа», «РА Сигнал» — очевидно странными «рекламными» компаниями, у которых даже собственного сайта не существовало, что странно для компании занимающейся рекламой. При этом не были проверены отношения с компаниями, которые возглавляются Бароновым, Ткачевым и прочими сотрудниками «холодильник.ру». В случае, если проверкой были бы охвачены все сомнительные контрагенты приведенные в схеме, то, согласно данным приведенным в отчете компании Ernst&Young, сумма налогов подлежащая доначислению составила бы порядка 5 миллиардов рублей. Продолжится ли расследование? Будут ли еще доначисления налогов?

И уголовное дело, возбужденное в Следственном комитете, столкнется не только с тщательно сложной и запутанной структурой сделок и контрактов указанных на схемах, но и конечно же с той, самой сложной в раскрытии статьей расходов со страницы 19 отчета EY: «руководство Группы осуществляет неофициальные выплаты в пользу сотрудников государственных служб (налоговая, полиция и т. п.)»….

Общая схема работы «Холодильник.ру», сформированная газетой «Версия», выглядит следующим образом:

Схема 1