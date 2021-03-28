Уволенного за вымогательство полицейского уличили в съемке детского порно

В Московской области полицейского, уволенного из органов за вымогательство, заподозрили в съемке детского порно. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В декабре 2019 года бывшего сотрудника отдела уголовного розыска задержали за вымогательство у россиянки 300 тысяч рублей. За эту сумму он обещал закрыть глаза на обнаруженные у нее наркотики. Мужчину уволили из органов, против него возбудили уголовное дело, также у экс-полицейского изъяли телефон.

В нем следователи и обнаружили видеозапись с интимной близостью взрослой женщины и несовершеннолетнего мальчика. Вскоре было установлено, что участники съемки — сожительница бывшего оперативника и 12-летний сын женщины. По версии следствия, мужчина снимал порно, а мать мальчика продавала записи.

На россиянку и экс-полицейского завели дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») и части 5 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное группой лиц») УК РФ.