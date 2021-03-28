Під час карантину київські театри показують вистави онлайн

До Міжнародного дня театру розповідаємо про постановки та проєкти столичних театрів, які можна подивитися дистанційно.

ТЕАТР НА ПОДОЛІ: Шинель 360 та онлайн вистави

На період локдауну театр підготував глядачам мождивість подивитися відео постановок.

28 березня, неділя Онлайн-вистава «Камінний господар»

Дон Жуан у Лесі Українки постає не таким, як його літературні прообрази авторства Гофмана, Мольєра, Моцарта, Байрона чи Пушкіна. Адже він тримається гордо, прагне волі і йде за щирим покликом свого серця! У цій любовній пригоді кожен прагне щастя…

1 квітня, четвер Онлайн-вистава «На дні»

Питання «Як жити і у що вірити?» було і залишається головним. Лейтмотив вистави — мелодія Led Zeppelin «Stairway to Heaven» і як апофеоз дійства вона звучить у виконанні акторів.

2 квітня, п’ятниця Онлайн-вистава «Сто тисяч»

Земля для українця — це релігія, втілення світобудови і спосіб лишити по собі слід, вона дає радість буття, і самоствердження, змушує жити, народжувати дітей і мріяти. У ролі Герасима Калитки — народний артист України Богдан Бенюк.

3 квітня, субота Онлайн-вистава «Вільні стосунки»

Жінка прагне сімейного щастя. Але щось чи хтось постійно стає на заваді, руйнує ідеали, зневажає сімейні цінності, нехтує найсвятішими почуттями. Вихід є — ласкаво просимо на кухню, де створюють любов!

4 квітня, неділя Онлайн-вистава «Замовляю любов»

Використай унікальну можливість зустріти зірку українського кіно — В’ячеслава Довженко на сцені театру. Лауреат Національної кіно премії «Золота Дзиґа» 2018 року за кращу чоловічу роль у фільмі «Кіборги» постане у зовсім новому амплуа — екстравагантного плейбоя.

7 квітня, середа Онлайн-вистава «Шестеро персонажів у пошуках автора»

Одного дня на репетицію театру увірвалося шестеро безумців, ненаписаних героїв, котрі жадають жити на сцені. Відтак рішення лише за режисером: подарувати їм шанс увійти в історію чи залишити безмовними?

8 квітня, четвер Онлайн-вистава «Дядя Ваня»

Вистава-легенда Театру на Подолі, що більше 15 років захоплює глядача. Він міг впізнати самогубця за удаваною веселістю, збирав марки та записував смішні прізвища. Той, хто вмів любити людей, навчився розповідати трагедії за чашкою чаю. Він перевернув уявлення про світ драми, назавжди вписавши своє ім’я в історію. Він — Антон Чехов.

9 квітня, п’ятниця Онлайн-вистава «Щоденник молодого лікаря»

Михайло Булгаков закінчив медичний університет. Свій подальший досвід земського лікаря письменник описує в літературних записках «Щоденник молодого лікаря», сповнених гумору, життєвої правди і гіркоти розплати.

Вартість квитків: 120-150 грн. Обрати та замовити на сайті театру.

Відеовистава «Шинель» — онлайн-прем’єра від «Театру 360 градусів

1-го квітня, у день народження Миколи Гоголя, відбудеться прем’єрний показ відеовистави «Шинель» із вражаючими саунд-спецефектами. Упродовж перших 10-ти днів місяця усі бажаючі зможуть долучитися до безкоштовного перегляду за попередньою реєстрацією.

«Чи траплялося вам коли-небудь стикатися із неприйняттям суспільства? Або ставати свідками відвертого булінгу? Особисто мені добре знайоме відчуття безпорадності та відчаю, коли всі навколо чіпляються до тебе з невідомих причин. І хоча історія була написана 180 років тому видатним Миколою Гоголем, вона актуальна й нині», — анонсують в театрі.

Прем’єра вистави відбулася 21 грудня 2019 року, режисер-постановник — Валерія Федотова. В ролі Акакія Акакійовича — Роман Халаімов. Спеціально до онлайн відеовистави симфонічний оркестр Віртуози Києва записав саундтреки.

«Театр 360 градусів» — перший український проєкт, який знімає та транслює для широкої аудиторії відеоверсії театральних постановок з використанням різних спецефектів та інноваційних технологій, що доповнюють та підкреслюють сюжет вистави.

ТЕАТР НА ЛИПКАХ: вистави та казки

Глядачі мають змогу переглядати вистави в інтернеті в будь-який зручний час.

Перелік вистав: Вишневий сад, Шинель, Кицин дім, Фігаро/Шалений день, Чарівна Пеппі, Привид замку Кентервіль, Лісова пісня

Вартість квитка: 100 грн.

Щоб переглянути виставу, треба обрати постановку зі списку та сплатити доступ за посиланням,надіслати підтвердження про сплату та назву вистави в особисті повідомлення сторінки або на [email protected] Оформити доступ можна з 10:00 до 22:00, посилання дійсне протягом доби з моменту отримання.

Під час карантину у театрі прагнуть дарувати глядачам радісні та теплі емоції. Саме тому актори театру підготували для ваших малюків відео-записи казок, які можна переглядати у будь-який час усією родиною за посиланням