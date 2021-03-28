Клан Белозерцева просится в дело

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев мог использовать свои полномочия для вывода из собственности региона имущества по бросовым ценам.

Речь о недвижимости и земельных участках, которые на аукционах переходили в пользование родственников и ближайшего окружения экс-главы субъекта. Только недвижимость сыновей и невестки чиновника можно оценить в 130 млн рублей. Анализ открытых источников позволяет проследить обширную цепочку аффилированных с экс-губернатором фирм, доли в которых принадлежат как родне Белозерцева, так и его доверенным лицам. Они занимались весьма прибыльными для этого региона бизнесами: ритуальными услугами, перевозкой пассажиров, разработкой карьеров, финансами и даже производством оружия. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что довольно скоро оперативники по стандартной схеме проведут проверку ближайшего круга экс-губернатора, и в деле Белозерцева могут появиться новые фигуранты. В четверг, 25 марта, СК уже сообщил о задержании главы администрации Пензенского района за получение взятки в крупном размере.

Семейное дело

По данным сайта «Декларатор», на посту губернатора Пензенской области Иван Белозерцев ежегодно указывал годовой доход в пять с небольшим млн рублей, два земельных участка, жилой дом, долю в квартире, гараж. Доход его супруги от года к году не превышал нескольких сотен тысяч. В ее собственности, согласно декларации мужа, находилось несколько земельных участков общей площадью около 1,5 тыс. кв. м, просторный жилой дом, гараж, доля в квартире и автомобиль Toyota.

Бизнесом в семье губернатора занимаются оба сына, невестка и племянник. Все они — счастливые обладатели десятков земельных участков, объектов недвижимости и долей в уставных капиталах огромного количества фирм.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали 21 марта по подозрению в получении взятки от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. У главы региона, который, по данным следствия, обеспечивал компании «преимущества при заключении госконтрактов», при обысках нашли порядка 500 млн рублей наличными. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. 23 марта президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Белозерцева в связи с утратой доверия. На следующий день стало известно, что всё правительство Пензенской области ушло в отставку.

Старший сын

Сферы деятельности компаний старшего сына Александра в разное время варьировались от похоронного бизнеса и торговли недвижимостью до производства электроэнергии. Сейчас, согласно данным ЕГРЮЛ, на него оформлены доли в двух юрлицах: компании «Алеф», учрежденной для «покупки и продажи собственного недвижимого имущества», и «Энергоцентре «Пенза», специализирующемся на продаже электроэнергии.

Также, согласно данным СПАРК, в годы, когда Иван Белозерцев был еще главой Пензы, его сын Александр вместе с мамой Раисой уже владел похоронной фирмой «Харон». Но после появившихся в СМИ скандальных обвинений в монополизации рынка ритуальных услуг «Харон» сменил собственника.

Александр, согласно данным ЕГРН, которые изучил источник «Известий», владеет в Пензе 12 объектами общей кадастровой стоимостью около 30 млн рублей, в том числе, зданием пензенской стоматологической поликлиники. У его жены в собственности 17 нежилых помещений, три земельных участка и четыре квартиры.

Общая стоимость всей недвижимости братьев Белозерцевых и невестки губернатора — около 130 млн рублей, сообщает РЕН ТВ. Жена Александра Белозерцева ранее владела двумя компаниями, а с 2018 года занимается управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом как индивидуальный предприниматель. Об этом «Известиям» рассказал источник, близко знакомый с ситуацией.

Младший сын

Младший сын губернатора Данила Белозерцев, по данным СПАРК, значится руководителем и соучредителем пяти юрлиц: ООО «АЛ» (автостоянки), «Пензамаркет» (реклама), «Радио Станция» (радиовещание), «Санликоавто» (автомойка), УК «Даблби» (деятельность головных офисов).

По данным ЕГРН, которые изучил источник «Известий», Данила является обладателем 10 объектов недвижимости на сумму около 30 млн рублей.

В деле о взятке губернатора могут появиться новые эпизоды, считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

— Когда проходят оперативно-технические мероприятия в деле о крупных взятках, это называется отработкой окружения основных фигурантов, — пояснил эксперт. — В оперативной работе нет случайных эпизодов. Есть эпизоды, которые доказаны, а дальше уже мастерство следователя — развить всю эту цепочку и привлечь к ответственности максимальное количество лиц. Поэтому я не удивлюсь, если будут еще какие-то задержания по этому делу.

Два участка муниципальной земли по 1,5 тыс. квадратов каждый достались младшему сыну Даниле в долгосрочную аренду по цене 8 тыс. рублей при начальной цене лотов 270 и 199 тыс. ежемесячных платежей, следует из официального извещения управления муниципальным имуществом Пензенской администрации о проведении аукциона (копия имеется в распоряжении «Известий»). Кадастровые номера разыгрываемых участков совпадают с номерами участков, принадлежащих Даниле Белозерцеву. Несложно подсчитать, сколько потерял бюджет Пензы от такого аукциона, организатором которого в январе 2019 года выступало управление муниципального имущества администрации Пензы.

Ближе к земле

Сейчас, зная схемы участия должностных лиц в криминальных историях, оперативники проведут проверку ближайших родственников экс-губернатора, рассказал «Известиям» адвокат, кандидат юридических наук, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.

— Зачастую незадекларированная недвижимость оформляется именно на родню. После этого обычно проверяют знакомых и связи. Сегодня оперативная группа занимается фиксацией всех контактов задержанного на причастность к криминальным схемам. Это стандартная процедура, — отметил адвокат.

Особый интерес вызывают три участка сельхозназначения в Мокшанском районе Пензенской области, принадлежащие Александру Белозерцеву. Как рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, на них в настоящее время расположен магистральный газопровод «Починки–Анапа» и газовая станция.

— По форме своих границ участки совпадают с врезкой газовой трубы и размещением газовой станции. Получается, что Александр Белозерцев, зная, что там будет проходить газопровод, скупил эти участки для того, чтобы получать арендную плату с «Газпрома», — считает источник.

«Известия» направили запрос в «Газпром» с просьбой уточнить, когда была построен газопровод и какова стоимость арендной платы за участок.

Племянник экс-губернатора Александр Ерин является учредителем нескольких компаний, которые занимаются максимально прибыльными сферами бизнеса: торговлей удобрениями (Пензенская область — аграрный регион), ритуальными услугами, перевозкой пассажиров, финансовыми услугами, разработкой карьеров и производством оружия.

Фирма Ерина «Капитал-Инвест», которая, согласно выписке из ЕГРЮЛ, зарегистрирована в Москве и занимается венчурным инвестированием, является по совместительству охотпользователем престижного угодья «Большой Вьяс» в Пензенской области площадью 19,5 тыс. га. Говорят, на охоту туда ездил и сам бывший губернатор. «Известия» направили запрос в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, чтобы узнать, есть ли у фирмы охотничья лицензия и законна ли ее деятельность на территории угодья. В ответ министерство указало, что с ООО «Капитал-Инвест» заключено охотхозяйственное соглашение № 109 в 2018 году.

Еще одна фирма Ерина, согласно данным СПАРК, — научно-производственное предприятие «Базис». Она занимается производством оружия и боеприпасов.

Существует предположение, что фирма не имеет лицензии на данный вид деятельности и была создана для получения в собственность территории бывшего военного городка, рассказал источник издания.

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Особую роль в ближнем окружении губернатора играет, судя по тем же открытым источникам, экс-начальник юридического отдела управления делами губернатора Пензенской области Алексей Наумов. Пару лет назад в регионе ушло с молотка по заниженной цене госимущество. Торги выиграл Алексей Наумов (предположительно тот самый). Человек с таким именем также значится гендиректором фирмы «Алеф», единственным владельцем которой является старший сын губернатора Александр Белозерцев.

Размер уставного капитала доставшегося Наумову «Областного эксплуатационного центра» оценивался более чем в 95,5 млн рублей — на балансе организации числились 25 объектов и 12 земельных участков. Комплекс был продан за 79 млн рублей, сообщили «Известиям» в департаменте госимущества Пензенской области. Эта цена вдвое меньше кадастровой стоимости, которая, по данным Федеральной кадастровой палаты, составляет более 140,5 млн. При этом департамент госимущества Пензенской области не считает сделку убыточной. Как следует из ответа департамента «Известиям», комплекс продан Наумову «по цене выше рыночной».

Несмотря на это, законностью сделки заинтересовались правоохранительные органы. Как сообщила в ответе на запрос редакции прокуратура Пензенской области, по данному факту надзорным ведомством проводится проверка.

Еще одна ниточка к семейному бизнесу арестованного чиновника тянется из курортного Пятигорска, сообщило РЕН ТВ. Согласно данным базы СПАРК, контроль над санаторием «Тарханы» фактически перешел к частным лицам. Санаторий на 50% оказался в ведении некоего ООО «Феникс», который, в свою очередь, принадлежит компаниям «Сплит» и «Абриколь». Владельцем последней является жена Владимира Романова, однокурсника старшего сына губернатора Пензенской области Александра Белозерцева. Ему сейчас принадлежит ряд коммерческих компаний. Судьбой санатория, одно здание которого стоит почти 500 млн рублей, по всей видимости, распоряжался именно он.

Также в распоряжении редакции имеется копия обращения экс-юриста санатория «Тарханы» Вячеслава Панькова, в котором он просит обратить внимание правоохранителей на факты хищения из здравницы металлолома. Из документа следует, что в апреле 2019 года с территории санатория неоднократно вывозился металл, однако деньги в бухгалтерию не поступали. Речь идет о сумме в 500 тыс. рублей. Именно столько, по мнению юриста, недополучил бюджет здравницы. Немаловажным фактором в этой истории является то, что весь металл ушел в ООО «Феникс», гендиректором которой является Владимир Романов, сообщил источник.

Таким образом, вопросы у следователей, работающих по «пензенскому делу», могут возникнуть не только по истории с компанией «Биотэк». Нельзя исключать, что она станет первой, но совсем не единственной в этом уже нашумевшем уголовном деле.

iz.ru