ЄС дозволив значно знизити температуру зберігання вакцини Pfizer

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило зберігання вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech протягом короткого часу в звичайному фармацевтичному холодильнику.
Як передає Укрінформ, відповідну інформацію оприлюднено на сайті EMA.
Тепер вакцину можна зберігати до двох тижнів при температурі від -25 до -15, що є стандартним режимом для фармацевтичного холодильника.
Очікується, що таке рішення сприятиме швидкому розгортанню і поширенню вакцини в ЄС – завдяки зниженню потреби в режимі наднизьких температур на всьому ланцюжку поставок препарату.
Нагадаємо, до останнього часу вакцину Pfizer/BioNTech дозволялося зберігати у спеціальних холодильниках при температурі від -60 до -90.
Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard