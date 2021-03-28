ЄС дозволив значно знизити температуру зберігання вакцини Pfizer

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило зберігання вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech протягом короткого часу в звичайному фармацевтичному холодильнику.

Як передає Укрінформ, відповідну інформацію оприлюднено на сайті EMA.

Тепер вакцину можна зберігати до двох тижнів при температурі від -25 до -15, що є стандартним режимом для фармацевтичного холодильника.

Очікується, що таке рішення сприятиме швидкому розгортанню і поширенню вакцини в ЄС – завдяки зниженню потреби в режимі наднизьких температур на всьому ланцюжку поставок препарату.

Нагадаємо, до останнього часу вакцину Pfizer/BioNTech дозволялося зберігати у спеціальних холодильниках при температурі від -60 до -90.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard