Сьогодні стало відомо, що українців почали обманювати через сервіс пошуку попутників BlaBlaCar. Новий вид шахрайства досить стрімко поширюється в Україні. Яким чином це відбувається?

Це досить класична схема, яка поставлена на новий лад і з новими сервісами. На цей раз, шахраї просять своїх “клієнтів” перевести аванс. Після переказу авансу, шахрай повідомляє свою жертву про те, що сума переказу велика і він хоче повернути здачу. Після того, як клієнт-жертва погоджується, шахрай відправляє посилання на сайт, який схожий на офіційний. На цьому сайті необхідно вводити свої банківські реквізити та секретний код. Традиційно, після таких невеликих маніпуляцій, зловмисник отримує доступ до банківської карти, а значить жертва втрачає їх.

Традиційно нагадуємо, що розраховуватися з водіями сервісу BlaBlaCar необхідно тільки готівкою. Якщо водій просить аванс, то можна погоджуватися, але це не повинно відбуватися через офіційний сайт. На офіційному сайті можна тільки купляти квитки.

Ніколи не переходьте на посилання, які будуть відправляти вас на сумнівні сайти. Найголовніше, не вводьте свої банківські реквізити на таких сайтах.