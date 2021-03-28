«Спасите Алексея Навального!» Главного оппозиционера после покушения «добивают» в колонии

В Кремле в четверг, 25 марта 2021 года, заявили, что не следят за здоровьем Алексея Навального и никакую информацию не запрашивали, следует из публикаций.

«За состоянием здоровья осужденных следит администрация исправительных учреждений, это их функция», — сказал путинский «пресс-секретарь» Дмитрий Песков. Ему сложно поверить.

Политолог и публицист Фёдор Крашеннинников, например, убеждён, что именно господин Путин является личным тюремщиком своего главного оппонента. И обстоятельства, в которых был схвачен Алексей по возвращению в Россию, и то, куда его в итоге упрятали (в рутинных условиях это была бы, максимум, колония-поселение), и то, что политика иезуитски маркировали «склонным к побегу» (при том, что он САМ, несмотря на все угрозы, вернулся в РФ), и многие другие факты, по мнению Крашенинникова, свидетельствуют о личной мотивации кремлёвского властителя и «высочайшем контроле» за расправой над Навальным.

Накануне более 150 журналистов, политиков, правозащитников и деятелей культуры обратились к властям из-за сообщений об ухудшении здоровья оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области. Своё письмо они направили главе ФСИН Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

«Мы просим вас и требуем принять все меры к созданию для Алексея Навального нормальных, не угрожающих его здоровью и жизни условий содержания в колонии, а также обеспечить законный и своевременный доступ к нему его адвокатов. <…> Просим уполномоченного по правам человека Татьяну Николаевну Москалькову посетить Алексея Навального в колонии, своими глазами увидеть, в каких условиях он содержится и каково состояние его здоровья», — говорится в обращении.

Среди подписавшихся за Навального — народные артистки Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, кинорежиссер Андрей Звягинцев, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, политики Леонид Гозман и Андрей Нечаев и другие.

Они обратили внимание на то, что к моменту возвращения Навального в Россию он не до конца прошёл реабилитацию после отравления. «Очевидно, что в связи с нахождением его под стражей никакой реабилитационной и серьезной медикаментозной помощи он не получает», — говорится в петиции.

Подписавшиеся знаменитости также заявили, что обеспокоены теми мерами, которые применяют к Навальному из-за его статуса «склонного к побегу». Ранее оппозиционер сообщал, что каждый час ночью его будит сотрудник колонии, который проверяет, не сбежал ли он. «Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: «Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте», — рассказывал оппозиционер.

Редакция «Компромат-Урал» обратила внимание на позицию одного из разработчиков яда, которым в августе 2020 года был отравлен Навальный. Химик Владимир Углев рассказал «МБХ медиа», что его собственные симптомы, которые он наблюдал после случайного контакта с ядом из семейства «Новичок», весьма схожи с теми, которые теперь описывают адвокат и жена Алексея Навального. По мнению Углева, Навальный не прошёл стопроцентной реабилитации после отравления. И то, в каких условиях главный оппонент Путина содержится сейчас, — это неприкрытая пытка!

О том, что Алексей Навальный находится в «крайне неблагополучном» состоянии, ранее сообщила его адвокат Ольга Михайлова, после посещения ею колонии в Покрове. По её словам, у него отнимается нога и не проходят боли в спине, на которые уже в течение месяца жаловался политик.

Супруга Навального Юлия к вечеру четверга подтвердила слова адвокатов: «Все, кто знаком с Алексеем, знают: он не будет жаловаться до последнего. Будет терпеть, стараться справиться сам и шутить. Все проблемы со спиной начались уже месяц назад, в Матросской тишине. После того, как его перевезли во Владимир, ситуация только ухудшилась», — написала жена политика в своем инстаграме, подчеркнув, что до сегодняшнего дня Алексей запрещал ей и адвокатам говорить о своих проблемах со здоровьем.

По её словам с самого начала пребывания Навального в колонии он просил руководство учреждения дать ему хоть какие-то лекарства и оказать соответствующую помощь. Но те игнорировали его просьбы.

Один из разработчиков семейства отравляющих веществ «Новичок» Владимир Углев не исключает, что проблемы с ногой у Алексея Навального могут иметь отношение к его отравлению, тем более, что похожие синдромы он наблюдал у себя сам, когда во время работы с ядом случайно подвергся его воздействию: «У меня рука “отпотевала” несколько лет после этого, причём я сразу все дегазировал, провел полный цикл обезвреживания. И тем не менее, тыльная сторона верхней части правой кисти была типа как лягушачья кожа, все время мокрая и холодная», — рассказал специалист.

Углев считает, что условия, в которых сейчас находится Навальный, могли привести к резкому обострению симптомов, и хоть признается, что не наблюдал полной картины восстановления от поражения «Новичком» с нелетальным исходом, настаивает, что предсказать долгосрочные последствия атаки данным отравляющим веществом, достаточно сложно.

«При отравлении может поражаться не только центральная нервная система, но и, допустим, периферические нервные системы опорно-двигательного аппарата, тем более, что, скорее всего, стопроцентной реабилитации Алексей еще не прошёл, а восстановление ацетилхолинэстеразы в крови и плазме ещё ни о чём не говорит», — подчёркивает химик.

Важно, что Юля Навальная также связывает недомогание мужа с последствиями воздействия на его организм яда: «Ему не дают нормально спать, будя по ночам каждый час. Тут и здоровый очумеет, не говоря уже о человеке, перенёсшем полгода назад смертельное отравление». Она заключила, что возможно, Алексею теперь потребуется новое серьёзное лечение, но надежды на то, что ФСИН его обеспечит, нет: «Имея опыт взаимодействия с врачами в омской больнице, очевидно, что на докторов, которых ему подсунет ФСИН, мы положиться не можем».

Юлия Навальная потребовала у Путина немедленно освободить её мужа, назвав происходящее «личной местью» и «расправой».

Напомним, политик и глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, был отравлен боевым отравляющим веществом типа «Новичок» 20 августа 2020 года, с 22 августа по 22 сентября он находился на лечении в госпитале «Шарите» в Берлине, после чего проходил реабилитацию там же в Германии. Затем он выпустил расследование, согласно которому к преступлению могли быть причастны сотрудники ФСБ.

После возвращения в Россию 17 января политика задержали в аэропорту «Шереметьево», 20 февраля Мосгорсуд признал законной замену Навальному условного срока на реальное наказание по делу «Ив Роше», приговорив к 2,5 годам лишения свободы. 45 государств-членов ООН потребовали освободить Алексея Навального. Редакция «Компромат-Урал» солидарна с этим призывом.

kompromatural.ru