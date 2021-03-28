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Связанная с кремлëвскими пропагандистами фирма построит на Ордынке элитный ЖК вместо центра для инвалидов

28.03.2021

Жилой комплекс в Москве рядом с метро «Третьяковская», против строительства которого выступают местные жители, возводит фирма «Экран», связанная с кремлëвскими пропагандистами, обнаружили «Открытые медиа».

На участке в 1,02 га по Пятницкой улице, вл. 16 и Климентовскому переулку, вл. 12, изначально выделенном для реабилитации инвалидов, «Экран» планирует разместить 7-этажный комплекс с подземными этажами, который закроет исторические виды и создаст угрозу для соседних зданий, указывают противники стройки. Московские власти уже выдали разрешение на строительство.

По данным базы данных «Контур.Фокус», директором компании-застройщика «Экран» является Валерий Гончаров. Кроме этой строительной фирмы он с 2014 года возглавляет «Центр политических стратегий» (ЦПС).

Эта компания фигурировала в прошлогоднем расследовании Алексея Навального о главном редакторе RT Маргарите Симоньян. Навальный утверждал, что компания «Инвенто», принадлежащая Симоньян, размещает заказные материалы на телеканале «Россия» именно через ЦПС.

С 2013 по 2015 год владельцем «Центра политических стратегий» был первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов — пресс-секретарь избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина в 2018 году, а также автор фильмов «Путин» и «Крым. Путь на Родину».

Сейчас у компании другой владелец, но она по-прежнему занимается размещением материалов на федеральном ТВ. Например, в феврале 2020 года ЦПС получила контракт от Российской академии наук на создание и размещение репортажа и двух сюжетов на федеральном телеканале.

Коммерция вместо реабилитации

Земля на Пятницкой улице изначально была выделена городом для медико-социальной реабилитации и трудоустройства инвалидов, обсуждалось много проектов по развитию и реконструкции этой территории. Права аренды на участок принадлежали центру трудовой и медико-социальной реабилитации инвалидов «Экран». В 2014 году 100% акций предприятия купила компания «Найсленд», которая в свою очередь принадлежит кипрскому офшору «Дорнано Инвестментс Лимитед».

Уже после смены собственников, как минимум в 2017 и 2018 годах «Экран» судился с департаментом городского имущества Москвы, доказывая своё право платить льготную арендную плату — один рубль за один гектар земли в километре от Кремля. Компания обосновывала это тем, что она использует труд инвалидов. Суд признал, что «Экран» действительно имеет право на такую льготу.

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Судя по недавно появившейся проектной документации, «Экран» собирается построить на участке многоэтажный жилой комплекс на 105 квартир. Он состоит из 10 новых и трёх реконструированных зданий общей площадью более 43 000 кв. м, из которых 18 427 кв. м будет под землёй.

Бенефициаром строительства ЖК на Ордынке менеджер одной из девелоперских компаний и человек, близкий к муниципальным властям, в разговоре с «Открытыми медиа» назвали крупного московского землевладельца Игоря Рубинера. Техническим заказчиком разработки архитектурно-градостроительного решения ЖК выступает компания «Рига Лето», убедились «Открытые медиа». По данным «Коммерсанта», она связана с Игорем Рубинером.

Игорь Рубинер — крупный подмосковный землевладелец. По данным РБК, он продавал участки под строительство группе «Ашан» и Crocus Group. Как писал «Коммерсантъ», Рубинер начал бизнес в середине 1990-х и занимался строительством коттеджей в подмосковной Жуковке — одном из самых популярных районов у российской элиты.

Историческое исключение

Территория, отданная под жилой комплекс, находится в охранной зоне Кремля со строгим режимом регулирования застройки. При прежних владельцах «Экрана» здесь не разрешалось строить здания выше трёх этажей, чтобы не искажать исторический облик района.

Однако в 2015 году на закрытом заседании Градостроительно-земельная комиссия согласовала изменение градостроительных регламентов для этой территории, увеличив разрешëнную плотность застройки в пять раз, а высоту — до 27 метров (сопоставимо с высотой стандартной 9-этажки) и разрешив (PDF, 299 Кб) новый вид использования земли под жилую застройку, магазины и общепит, рассказала «Открытым медиа» муниципальный депутат Марина Уразаева. Параметры регламента специально подгонялись под проект новых владельцев «Экрана», уверена она.

openmedia.io

 

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