Связанная с кремлëвскими пропагандистами фирма построит на Ордынке элитный ЖК вместо центра для инвалидов

Жилой комплекс в Москве рядом с метро «Третьяковская», против строительства которого выступают местные жители, возводит фирма «Экран», связанная с кремлëвскими пропагандистами, обнаружили «Открытые медиа».

На участке в 1,02 га по Пятницкой улице, вл. 16 и Климентовскому переулку, вл. 12, изначально выделенном для реабилитации инвалидов, «Экран» планирует разместить 7-этажный комплекс с подземными этажами, который закроет исторические виды и создаст угрозу для соседних зданий, указывают противники стройки. Московские власти уже выдали разрешение на строительство.

По данным базы данных «Контур.Фокус», директором компании-застройщика «Экран» является Валерий Гончаров. Кроме этой строительной фирмы он с 2014 года возглавляет «Центр политических стратегий» (ЦПС).

Эта компания фигурировала в прошлогоднем расследовании Алексея Навального о главном редакторе RT Маргарите Симоньян. Навальный утверждал, что компания «Инвенто», принадлежащая Симоньян, размещает заказные материалы на телеканале «Россия» именно через ЦПС.

С 2013 по 2015 год владельцем «Центра политических стратегий» был первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов — пресс-секретарь избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина в 2018 году, а также автор фильмов «Путин» и «Крым. Путь на Родину».

Сейчас у компании другой владелец, но она по-прежнему занимается размещением материалов на федеральном ТВ. Например, в феврале 2020 года ЦПС получила контракт от Российской академии наук на создание и размещение репортажа и двух сюжетов на федеральном телеканале.

Коммерция вместо реабилитации

Земля на Пятницкой улице изначально была выделена городом для медико-социальной реабилитации и трудоустройства инвалидов, обсуждалось много проектов по развитию и реконструкции этой территории. Права аренды на участок принадлежали центру трудовой и медико-социальной реабилитации инвалидов «Экран». В 2014 году 100% акций предприятия купила компания «Найсленд», которая в свою очередь принадлежит кипрскому офшору «Дорнано Инвестментс Лимитед».

Уже после смены собственников, как минимум в 2017 и 2018 годах «Экран» судился с департаментом городского имущества Москвы, доказывая своё право платить льготную арендную плату — один рубль за один гектар земли в километре от Кремля. Компания обосновывала это тем, что она использует труд инвалидов. Суд признал, что «Экран» действительно имеет право на такую льготу.

Судя по недавно появившейся проектной документации, «Экран» собирается построить на участке многоэтажный жилой комплекс на 105 квартир. Он состоит из 10 новых и трёх реконструированных зданий общей площадью более 43 000 кв. м, из которых 18 427 кв. м будет под землёй.

Бенефициаром строительства ЖК на Ордынке менеджер одной из девелоперских компаний и человек, близкий к муниципальным властям, в разговоре с «Открытыми медиа» назвали крупного московского землевладельца Игоря Рубинера. Техническим заказчиком разработки архитектурно-градостроительного решения ЖК выступает компания «Рига Лето», убедились «Открытые медиа». По данным «Коммерсанта», она связана с Игорем Рубинером.

Игорь Рубинер — крупный подмосковный землевладелец. По данным РБК, он продавал участки под строительство группе «Ашан» и Crocus Group. Как писал «Коммерсантъ», Рубинер начал бизнес в середине 1990-х и занимался строительством коттеджей в подмосковной Жуковке — одном из самых популярных районов у российской элиты.

Историческое исключение

Территория, отданная под жилой комплекс, находится в охранной зоне Кремля со строгим режимом регулирования застройки. При прежних владельцах «Экрана» здесь не разрешалось строить здания выше трёх этажей, чтобы не искажать исторический облик района.

Однако в 2015 году на закрытом заседании Градостроительно-земельная комиссия согласовала изменение градостроительных регламентов для этой территории, увеличив разрешëнную плотность застройки в пять раз, а высоту — до 27 метров (сопоставимо с высотой стандартной 9-этажки) и разрешив (PDF, 299 Кб) новый вид использования земли под жилую застройку, магазины и общепит, рассказала «Открытым медиа» муниципальный депутат Марина Уразаева. Параметры регламента специально подгонялись под проект новых владельцев «Экрана», уверена она.

openmedia.io