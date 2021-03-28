Аудиторы: под предводительством Кличко на реконструкциях киевских парков было украдено 49 млн грн

С 2016 по 2021 год бюджет Киева потерял 49 млн грн на закупках, которые проводились под благоустройство и реконструкцию столичных парков. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные Киеваудита.

Киевская горадминистрация, который руководит Виталий Кличко, последние пять лет активно занимается парками и тратит на них просто гигантские суммы. Только за время существования площадки ProZorro, «Киевзеленстрой» провел соответствующих закупок более чем на 3 млрд грн. Большая их часть — на 2,4 млрд грн — пошла на строительные работы. И 49 млн грн были отнесены аудиторами к потерям, речь шла о хищениях в разных формах.

Это завышение объема и стоимости работ/материалов, с участием в проектах подрядчиков, близких киевской власти — то есть из окружения Кличко и его партнеров/соучастников.

Наиболее очевидные нарушения правил были зафиксированы при реализации разных проектов в 11 парках:

Аудиторы выделили сразу несколько подозрительных подрядчиков, замеченных в завышении цен: ООО «СК КУБ» («Киото», «Юность»), ООО «Будмонтажсервис И», («Отрадный»), ООО «Сивино Транс» («Наталка», «Радуга»). Причем ООО «Сивино Транс» фигурирует сразу в нескольких уголовных производствах, тем не менее продолжает получать заказы от «Зеленстроя» — их сумма превысила 300 млн грн.

Наиболее крупные растраты были обнаружены по проектам в следующих парках:

Сговоры, коррупция и хищения продолжаются, и нет никакой надежды, что они прекратятся. Средства киевлян будут и дальше растаскивать по карманам, разглагольствуя на тему благоустройства столицы. Поскольку у власти остается Виталий Кличко и его подельники.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua