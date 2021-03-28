Министр образования Шкарлет после назначения смог удвоить заработки и купить квартиру

Бывший ректор Черниговского Университета Сергей Шкарлет, который в июне 2020 года возглавил Министерство образования и науки, смог за погода почти вдвое увеличить свои заработки.

Об этом он сам сообщил в отчете Нацагентству по предупреждению коррупции 20 марта.

Перед утверждением в должности 19 июня он заявил общий доход своей семьи в размере 598,5 тыс. грн, а уже по итогам 2020 года — на 1 млн грн.

При этом министр в декабре-2020 купил квартиру в Чернигове, но не подал на этот счет отдельный отчет НАПК об изменении имущественного состояния, и не сообщил сумму покупки.

В декларации за прошлый год Шкарлет указал следующее имущество:

Общий доход семьи министра достиг 1 млн грн:

При этом Сергей Шкарлет сообщил о том, что его семья собрала на банковских счетах:

И еще больше наличными:

Андрей Пшеничный dubinsky.ua