Министр образования Шкарлет после назначения смог удвоить заработки и купить квартиру

Бывший ректор Черниговского Университета Сергей Шкарлет, который в июне 2020 года возглавил Министерство образования и науки, смог за погода почти вдвое увеличить свои заработки.
Об этом он сам сообщил в отчете Нацагентству по предупреждению коррупции 20 марта.
Перед утверждением в должности 19 июня он заявил общий доход своей семьи в размере 598,5 тыс. грн, а уже по итогам 2020 года — на 1 млн грн.
При этом министр в декабре-2020 купил квартиру в Чернигове, но не подал на этот счет отдельный отчет НАПК об изменении имущественного состояния, и не сообщил сумму покупки.
В декларации за прошлый год Шкарлет указал следующее имущество:
Общий доход семьи министра достиг 1 млн грн:
При этом Сергей Шкарлет сообщил о том, что его семья собрала на банковских счетах:
И еще больше наличными:
Андрей Пшеничный dubinsky.ua