Компанія Skoda анонсувала кілька новинок у 2021 році

Чеська компанія Skoda має намір випустити кілька новинок до кінця нинішнього року.

У травні нинішнього року зазначений виробник представить нове покоління хетчбека Fabia. Крім того, бренд має намір випустити модифікацію цієї машини в кузові універсал.

За попередніми даними, універсал надійде в серійне виробництво в 2023 році.

Крім того, компанія заявила, що вона хоче бути частиною проекту VW Group зі створення надкомпактних електромобілів на новій платформі під назвою MEB Entry.

За попередньою інформацією, машина на базі згаданої платформи може стати другою повністю електричної моделлю марки. Також є відомості про те, що в цьому році може бути представлена новинка, яка буде являти собою зменшену варіацію моделі Enyaq.

MMR