8-летняя блогерша пожаловалась, что ей не дают видеться с ее 13-летним «парнем»

8-летняя украинка Милана Маханец пожаловалась на социальные службы, так как теперь она не может видеться с ее 13-летним «парнем» Пашей Паем.

Об этом она написала в Instagram.

По словам ребенка, соцслужбы приходят к ней домой и «запрещают спать с мамой в одной кровати». Девочка также упрекнула социальные службы в том, что они должны «помогать, а не мешать жить».

«Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше… Забирать у меня любимых людей – это не помощь», – написала она.

Маханец также написала, что родители ее возлюбленного Паши запретили им общаться, правда, она не знает — навсегда или временно.