Американский университет обязали заплатить более $1 млрд компенсации пациенткам за сексуальное насилие со стороны гинеколога вуза

Университет Южной Калифорнии выплатит более $1,1 млрд компенсации за сексуальное насилие гинеколога кампуса Джорджа Тиндалла по отношению к своим пациенткам. Об этом пишет The New York Times.

С 1988-го по 2016 год 710 женщин заявили, что пострадали от домогательств гинеколога. В 2019 году Тиндалл был задержан.

Пострадавшие утверждают, что врач осуществлял проникновения в половые органы, фотографировал их гениталии и иногда просил полностью раздеться для осмотра. В должности единого штатного гинеколога он работал более 30 лет до 2017 года.

25 марта Высший окружной суд Лос-Анджелеса обязал университет, где работал врач, выплатит пострадавшим $852 миллиона. Другие $215 млн компенсации суд утвердил в 2018 году в рамках другого судебного иска касательно домогательств Тиндалла. Согласно судебному решению, каждая пострадавшая получит компенсацию в размере от $2500 до $250 тысяч.

Следует отметить, что это будет самой большой выплатой в истории высших учебных заведений. Между тем сам Тиндалл все обвинения отвергает и утверждает, что его должны полностью оправдать. На текущий момент он находится под домашним арестом. Ему грозит до 53 лет тюрьмы.