Набряки ніг: названі причини, способи профілактики і лікування

Іноді набряк ніг може свідчити тільки про те, що необхідно змінити спосіб життя, а іноді це може бути ознакою ряду серйозних захворювань.

Набряк ніг може виникати від багатьох чинників різного ступеня тяжкості. Але встановити причину набряків важливо, так як іноді це може врятувати життя.

Так званий периферичний набряк виникає через затримку рідини в тканинах ніг. Це може бути викликано порушеннями системи венозного кровообігу, лімфатичної системи або нирок.

Втім, набряк ніг не завжди є сигналом хвороб серця або кровообігу. Ноги можуть набрякати через накопичення рідини від малорухливого способу життя, надмірної ваги, тривалого сидіння або стояння на ногах або через щільне взуття, панчохи або джинси.

Поширені причини набряку ніг

Гостра ниркова недостатність;

Кардіоміопатія (проблема з серцевим м’язом);

Хіміотерапія;

Хронічні захворювання нирок;

Цироз (рубцювання печінки);

Тромбоз глибоких вен;

Серцева недостатність;

Гормональна терапія;

Лімфедема (закупорка лімфатичної системи);

Нефротичний синдром (пошкодження малих фільтруючих судин нирок);

Ожиріння;

Знеболюючі, такі як ібупрофен або напроксен;

Перикардит (запалення тканини навколо серця);

вагітність;

Деякі рецептурні ліки. Наприклад, ті, які застосовуються при цукровому діабеті і високому кров’яному тиску;

Легенева гіпертензія;

Довге сидіння;

Тривале стояння на ногах;

Тромбофлебіт (тромб, який зазвичай виникає в ногах);

Венозна недостатність;

Набряк ніг, пов’язаний із запаленням.

Крім того, набряк ніг може бути викликаний запаленням суглобів або тканин ніг, що є нормальною реакцією на травму або захворювання. Зазвичай, при запальних розладах крім набряку людина відчуває ще й біль в ногах.

Причини запалення на нозі бувають різними: травми, переломи, опіки, розтягнення, а також бурсит коліна, остеоартроз, ревматоїдний артрит і кіста Бейкера.

Лікування набряку ніг в домашніх умовах

Якщо ноги і щиколотки регулярно набрякають, то є кілька процедур, які можуть допомогти зняти набряк.

Піднімайте ноги кожен раз, коли ви лежите. Необхідно, щоб вони були вище рівня вашого серця. Підкладіть подушку під ноги, щоб вам було зручніше.

Ведіть активний спосіб життя. Багато ходіть.

Якщо ви споживаєте менше солі, це допоможе зменшити кількість рідини, яка, ймовірно, накопичилася в ваших ногах.

Не носіть тісне взуття, вибирайте вільну форму нижньої одягу.

Підтримуйте здорову масу тіла.

Носіть компресійні панчохи або шкарпетки.

Якщо сидите або стоїте протягом тривалого часу, встаньте або зробіть розминку хоча б раз на годину.

Втім, обов’язково зверніться до лікаря, якщо ви маєте проблеми з нирками, печінкою або серцем. Також не варто відкладати візит, якщо домашнє лікування не допомагає, а біль кожного разу тільки посилюється. Підвищена температура тіла, почервоніння і відчуття тепла в місцях набряку теж є вагомими причинами звернутися в лікарню.

Негайно викликайте швидку допомогу, якщо відчуваєте: біль або стискання в області грудей, запаморочення, неуважність, дезорієнтацію, слабкість, проблеми з диханням або задишку.

Профілактика набряку ніг

Важливо усвідомити, що набряки ніг не завжди можна запобігти. Але є кілька способів, які ви можете спробувати.

Для підтримки гарного кровообігу робіть регулярні фізичні вправи. Для людей у ​​віці від 18 до 64 років ВООЗ рекомендує 150 хвилин вправ середньої інтенсивності або 75 хвилин вправ високої інтенсивності в тиждень.

Уникайте тривалого сидіння або стояння. Переконайтеся, що ви періодично встаєте або рухаєтеся, якщо довго сидите або стоїте на місці.

Регулюйте споживання солі. Дієтологи радять дорослим вживати не більше 2300 мг солі в день.