МВД предложило продлить срок действия паспортов с целью снижения коррупционных рисков

В ведомстве считают необходимым изменить действующие правила так, чтобы удостоверение личности можно было использовать еще в течение месяца после наступления срока его замены

Министерство внутренних дел РФ считает необходимым продлить срок действия российского паспорта для того, чтобы документ можно было еще некоторое время использовать после наступления срока его замены. Соответствующая законодательная инициатива опубликована на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство хочет скорректировать постановление правительства от 1997 года о российском паспорте таким образом, чтобы удостоверение личности являлось действующим еще в течение 30 дней после достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста (именно после этих двух возрастных рубежей по закону требуется замена документа).

В полиции полагают, что изменение правил будет способствовать снижению коррупционных рисков, связанных с признанием паспорта недействительным. Кроме того, это сделает доступ к услугам для граждан проще, даст им возможность полноценно участвовать в общественной и политической жизни.

В настоящий момент удостоверение личности становится недействительным с того момента, когда пришел срок его замены, то есть по достижении 20 и 45 лет. В пояснительной записке к предложенной министерством инициативе отмечается, что нововведение поможет россиянам не сталкиваться с временным ограничением своих прав.

Так, например, изменения дадут возможность гражданам после наступления срока замены паспорта зарегистрироваться на едином портале г