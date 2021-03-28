РПЦ оказалась единственным выгодоприобретателем от «антиотмывочных» поправок правительства

Российский кабинет министров предложил принять законопроект, который даст возможность занимающимся драгоценными металлами и камнями церковным организациям отмывать денежные средства в огромных объемах. За ними не будет никакого контроля

В конце прошлого года российское правительство предложило принять поправки в «антиотмывочное» законодательство, которые избавят от проверок лишь пять учрежденных Русской православной церковью юридических лиц, которые занимаются изготовлением и сбытом религиозной продукции из драгоценных металлов и драгоценных камней. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на отзыв Росфинмониторинга на законопроект.

Суть правительственных поправок заключается в том, что религиозные организации, а также музеи, организации, использующие драгметаллы в медицинских и научно-исследовательских целях, выпадают из-под особого контроля со стороны Росфинмониторинга

Если законопроект будет принят, то коснется он лишь пяти структур Русской православной церкви: ООО «Риза», ООО «ХПП „Софрино“ РПЦ», ООО «Софийская набережная», «Костромская епархиальная мастерская „Кацея“» и Ярославско-Костромская епархия Русской православной старообрядческой церкви.

По мнению руководителя «Transparency International – Россия» Ильи Шуманова, Русская православная церковь однозначно пролоббировала данный законопроект в своих интересах. Он отметил, что поправки открывают возможность отмывания средств через учрежденные ей организации. По сути, совершаемые ими сделки с наличными средствами не будут никем контролироваться, даже если речь будет идти о миллиардах рублей.