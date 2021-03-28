С апреля на полках российских магазинов существенно подорожает электроника

Во втором квартале текущего года электроника на полках российских магазинов подорожает на 10-20% в связи с дефицитом комплектующих и увеличением стоимости логистики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участников рынка.

Именно во втором квартале в магазины поступят товары, закупленные и доставленные по новым ценам, и потребители в полной мере ощутят рост стоимости. Между тем, увеличение цен, например, на смартфоны, фиксируется уже сейчас. Особенно это касается среднего ценового сегмента устройств, пользующегося наибольшим спросом у россиян.

Прогнозируется, что дефицит и рост цен будет в ближайшее два квартала наблюдаться практически во всех категориях электроники. Производители уже отгружают на 30-50% меньше товаров, чем до начала пандемии.

Самая главная причина роста цен – нехватка компонентой базы, микросхем, LCD и OLED матриц. Кроме того, в настоящее время на рынке морских перевозок наблюдается пятикратный рост стоимости фрахта, что также оказывает существенное влияние на цены для потребителей.

Ранее сообщалось, что к летнему сезону цены на одежду, обувь и аксессуары в России существенным образом увеличатся. Это произойдет по причине роста стоимости закупочных материалов из-за колебаний курса рубля, а также из-за увеличения расходов на логистику и расширения фонда оплаты труда.

Из-за того, что в конце прошедшего года в мире существенным образом увеличилась стоимость морских перевозок, россиян ждет подорожание и многих других категорий товаров, ввозимых в страну из-за границы. Эксперты считают, что стоимость доставки товаров по воде увеличилась по причине повышения спроса на данный вид перевозок между США и Китаем, которое спровоцировало дефицит контейнеров и судов по всему миру.