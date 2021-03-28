Гіларі Дафф стала мамою втретє

Актриса і співачка Гіларі Дафф 24 березня стала мамою втретє. Вона народила другу дочку. Кілька годин тому знаменитість поділилася першими знімками новонародженої.

Фото, зроблене після пологів, вона опублікувала в Instagram.

Це друга спільна дитина актриси й музиканта групи The Come Clean Меттью Кома.

Спочатку Хіларі виклала фото своєї молодшої дочки Бенкс (повне ім’я Бенкс Вайолет Бейр), написавши, що та стала старшою сестрою. Вона не повідомляла підписникам стать та ім’я новонародженого малюка.

Але чекати довелося недовго.

Тепер відомо, що у Гіларі дівчинка.

“Мей Джеймс Бейр, ми любимо тебе!”, – написала зірка під чорно-білим сімейним фото, зробленим навколо пологового басейну.

Також багатодітна мама опублікувала кілька кадрів дочки в сторіс.