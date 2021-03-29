Экс-заместитель министра связи России может войти в двадцатку самых богатых россиян по версии Forbes

Бывший чиновник Денис Свердлов стал долларовым миллиардером и теперь может оказаться в топ-20 самых состоятельных россиян. Это произошло после того, как его компания вышла на биржу Nasdaq

Бывший заместитель министра связи, экс-глава Yota Денис Свердлов может войти в двадцатку самых богатых россиян по версии журнала Forbes. Состояние бизнесмена взлетело после того, как его компания вышла на биржу Nasdaq.

Шесть лет назад Денис Свердлов основал компанию Arrival, которая занимается производством электробусов. На сегодняшний день он владеет в ней контрольным пакетом акций (76%). Теперь, когда компания вышла на биржу, ее стоимость оценивается в 13,6 миллиарда долларов, а состояние Свердлова – в 10 миллиардов долларов.

Штаб-квартира Arrival находится в Лондоне, а ее офисы работают в США, Германии, Нидерландах, Израиле, России и Люксембурге. Стартап занимается разработкой технологий для электромобилей и потенциально мог бы стать основным конкурентом Tesla Илона Маска. В конце текущего года компания намеревается приступить к запуску своей линейки электроавтобусов, крупных и средних электровэнов, а также компактных автомобилей.

Денис Свердлов начинал свою карьеру в России. В 2004 году он возглавил компанию «Скартел», которая работала под брендом оператора Yota. Во времена его руководства компания совместно с «Ростехом» разработала первый российский смартфон с двумя экранами YotaPhohe. В 2012 году Свердлов стал заместителем министра связи Николая Никифорова, однако уже через год подал в отставку и уехал из России. В 2014 году бизнесмен учредил в Люксембурге венчурный фонд Kinetik.