Перед выборами в Госдуму «Единая Россия» создаст обманные сайты и боты «Умного голосования»

Об этом говорится в стратегии московского отделения партии власти. Также в ней описаны и другие способы борьбы с оппозицией

В распоряжении издания «Медуза» оказалась стратегия московского отделения партии «Единая Россия» относительно ведения избирательной кампании на предстоящих думских выборах. Судя по документу, несмотря на низкий рейтинг в столице, единороссы планируют получить в ней 40% при явке в 35%.

В стратегии описаны способы, которыми власти намерены бороться с оппозицией. Так, например, чтобы подорвать работу «Умного голосования» штаба Алексея Навального, будут созданы обманные сайты и боты в расчете на то, что многие пользователи по невнимательности воспользуются ими вместо оригинального интернет-ресурса.

Также единороссы намерены сеять раскол в оппозиционных партиях, провоцировать «межпартийные конфликты» и превращать «мероприятия оппозиции в цирк». Для того, чтобы мобилизовать для голосования бюджетников и проконтролировать их явку, будет запущен проект «Полный вперед».

В стратегии сказано, что кампания единороссов в каждом из избирательных округов будет строиться на «локальных проблемах», а общегородской «доминанты» в ней не будет. Отражать информационные угрозы «Единая Россия» планирует при помощи контратак по основным действующим лицам оппозиции

Больше всего беспокойства у партии власти вызывают колеблющиеся избиратели, которые являются потенциальной базой для расширения охвата «Умного голосования». Для того, чтобы этого недопустить, «Единая Россия» намеревается запустить проведение «формирующих опросов», после прохождения которых людям будет предложен кандидат-единоросс, как наиболее близкий их взглядам и запросам.