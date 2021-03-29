Недетские хищения у министра Жалсанова

Мог ли министр образования Бурятии обогащаться за счет чужих детей?

Как сообщает корреспондент УтроNews, обыски, которые вчера прошли в домах у руководителя республиканского Министерства образования Баира Жалсанова и его «правой руки», заместителя Валерия Позднякова, были связаны с делом о хищении средств, выделенных для воспитанников частных детских садов. Известно, что виновные лица предоставили в министерство образования Бурятии документы с заведомо ложными сведениями о расходовании денежных средств. В результате возбудили дело по статье «Мошенничество» в отношении руководителя юрлица, получившего субсидию, выделенную на развитие системы дошкольного образования.

Удивляет в этой истории то, что руководитель Минобразования Бурятии вновь вышел сухим из воды. Впрочем, следователям еще предстоит узнать подробности этого дела.

Он слишком любил детей. И их деньги

И началось это не сегодня, да «и по детям» работать Баиру Жалсанову уже приходилось. До того, как возглавить республиканское министерство, он трудился директором Первого Бурятского национального лицея-интерната. Возможно, что именно тогда, оценив преимущества, которые дает возможность распоряжаться деньгами детей, находящихся на его попечении, Жалсанов и запустил первый пробный шар по скользкой дорожке казнокрадства. Как писал «МК», когда вскрылись злоупотребления с деньгами интернатских детей, возмущение полыхнуло по всей республике и породило острую общественную дискуссию о школьных поборах и нецелевых тратах. Счетная Палата представила по результатам проведенной ревизии Акт на 120 страницах и еще добавила пачку Приложений аж на 940 листах.

Аудиторы установили, что Жалсанов без малейших на то оснований завысил себе и некоторым коллегам заработную плату и выписывал премии, превосходящие по размеру остановленные законом ограничения. Причем премия выдавалась не за выдающиеся трудовые заслуги, а за то, что сотрудник интерната просто выполнял свои обязанности – по сути, своим приближенным Жалсанов просто подмахивал ведомости на вторую зарплату.

При дворе обычного директора бурятского лицея оказалось целых семь визирей (пардон – заместителей!) и совершенно непонятно, чем занимались эти люди, кроме того, что, возможно, целыми днями сидели и изобретали схему очередного насоса для выкачивания средств из интерната и родителей его воспитанников. Но при этом, как подсчитал «МК», содержание каждого заместителя обходилось казне без малого в полмиллиона рублей в год. И это не считая отдельных денежных поощрений, общая сумма которых оказалась в 2,5 раза больше, чем было выделено на весь остальной коллектив преподавателей и воспитателей.

Что же касаемо денег, взимаемых с родителей интернатских питомцев в качестве негласной дани, то та же комиссия Счетной палаты установила: их них Баир Жалсанов поощрял сам себя, причем в размере, который опять же троекратно превышал премирование всего остального преподавательского состава. «За счет средств родителей произведены расходы не на улучшение качества образовательного процесса, а на получение дополнительной материальной выгоды, – говорится в документе. – В нарушение пункта 5.3. трудового контракта от 1.03.2007 г. неправомерно начислена доплата (источник — средства родительской оплаты) директору Жалсанову Б.Б. в сумме 412,6 тысячи рублей».

Аппетит приходит во время еды?

Казалось бы, после такого позора Баиру Жалсанову уже не отмыться, и прямой путь ему – если уж не в тюрьму, то в отставку. Ан нет. Директор лицея-интерната действительно покинул стены вверенного ему учреждения, но и думать не думал прятаться от перенесенного позора. Напротив – по рекомендации хорошо знакомого ему депутата Госдумы от Бурятии Алдара Дамдинова он на правах и.о. Министра образования Бурятии начал… сам инициировать проверки финансово-хозяйственной деятельности детских садов, школ и интернатов. Что называется – «пусти козла в огород».

Впрочем, вполне возможно, что Баир Жалсанов не знал этой старой поговорки. Именно этим можно объяснить его стремление как можно быстрее окружить себя проверенными земляками, которые могут закрыть глаза на многое и хорошо понимают, как неуместно будут звучать из их уст лишние вопросы. «Свои люди» Жалсанова – выходцы из Агинского округа и Кижингинского района – помогали шефу и земляку улаживать свои дела, но не забывали и о своих интересах. Именно с их интригами связывают кадровые скандалы на родине министра, когда ради трудоустройства очередного родного человечка подсиживали или выживали «лишнего» директора школы или детсада. «МК» писал об этом.

Министр без образования?

Открытым остается вопрос и о том, как Жалсанов вообще оказался на должности и.о., а потом и целого министра целой республики огромной страны. По пальцам можно пересчитать случаи, когда бы у кандидата на эту должность не было научной степени. Не такой уж большой секрет, что диссертации некоторых чиновников бывают наполовину липовыми, наполовину содранными с других, но всегда налицо хотя бы сам факт того, что они есть.

У Жалсанова же за душой только диплом Бурятского госуниверситета и специальность преподавателя бурятского языка и литературы. Родной язык и литература – дела, безусловно, нужные, но ведь даже первичных сведений о том, как необходимо управлять целой отраслью, они не дают. Впрочем, Жалсанов нашел применение своим знаниям о метафорах и гиперболах, завышая в отчетности как минимум на треть реальные выплаты педагогов Бурятии. В чем и был уличен на Правительственном часе депутатами Народного Хурала.

Расходовал не по-детски

Казалось бы – интернат, детсады, школы, какая мелочь в масштабах одной республики! Но, во-первых, неглупый и не отягощенный лишним запасом совести чиновник при определенном умении и на «сборах по сосенке» за год-два может сколотить себе состояние. А во-вторых, если уж в одном отдельно взятом интернате Баир Жалсанов сумел рисовать себе шариковой ручкой в ведомости премии на сотни тысяч рублей, то в кресле республиканского министра такие рисунки можно делать прямо-таки малярной кистью. А кроме того, наделенный единоличным правом решать, кому и на что выдавать государственные субсидии, Баир Жалсанов уж вполне имел возможность дать понять, что сделает это он не просто так.

Вот, к примеру, та самая история, в отношении которой и были проведены обыски у руководителей министерства и выемка документов в здании самого Минобра. Как сообщает «Аригус», следователи подозревают, что участники программы субсидирования частных детских садов с подачи своего руководства слишком буквально воспринимали формулу «государственная помощь (субсидия)», отчего-то уверовав в то, что за нее не придется отчитываться. В результате чего субсидии выделялись либо тем, кто в расчете на нее назвался владельцем детсада лишь на бумаге, либо тем, кто, рапортуя об открытии частного садика, не удосужился приобрести даже нужного числа горшков и постельного белья. Не подходящие ни под какие санитарные, педагогические и образовательные стандарты «детские сады» получали серьезную государственную поддержку, в то время как за столиками такого детсада не было даже достаточного количества посадочных мест.

За что посадочное место государство обеспечит тем, кто оказался замешан в истории с мошенничеством субсидий Минобра. А Жалсанова, как в прошлый раз, назначит его на еще более высокую должность?

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