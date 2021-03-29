Соратника Гладковского освободили от наказания за предложение взятки в 950 тысяч гривен

Виталия Жукова — соратника сына замглавы СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) освободили от уголовной ответственности за попытку подкупа в 950 тыс. гривен. Об этом редакция 368.media узнала из определения Высшего антикоррупционного суда.

В пятницу, 26 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора САП и освободила от уголовной ответственности лицо, подозреваемое в предложении и предоставлении неправомерной выгоды в размере 950 тыс. гривен лицу, которое согласилось повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

ВАКС освободил Виталия Жукова от ответственности по ч.1 ст.369-2 УК, на основании ст.49 УК в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Уголовное производство №5202100000000039 в от 27 января 2021 года, в котором указанному лицу сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления, суд также закрыл на основании п.1 ч.2 ст.284 УПК.

Напомним, Виталий Жуков одно время был помощников гендиректора «Укроборонпрома». Интересно, что сообщение о подозрение в получении взятки в 950 тыс. гривен лицу, которое обеспечивало влияние на принятие решения гендиректором госпредприятия «Укрспецэкспорт» НАБУ сообщило 21 декабря 2020 года, то есть за месяц до открытия уголовного дела против Жукова. Тогда СМИ писали, что подозрение вручили сын экс-члена СНБО Игорю Гладковскому.