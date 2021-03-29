В Киеве прокурор и следователь попались на вымогательстве взятки

ГБР сообщило о подозрении прокурору одной из районных прокуратур Киева и следователю полиции, которые требовали и получили взятку от родственников фигуранта уголовного производства. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Установлено, что прокурор и следователь по уголовному производству давили на фигуранта и его родственницу для получения 5 тыс. долларов.

Женщина уговорила правоохранителей снизить размер взятки до 3 тыс. долларов. Часть суммы в размере 2 тысячи полицейский и прокурор получили от гражданки у нее дома, куда неоднократно приходили с «финансовым» предложением.

Прокурору сообщено о подозрении в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение согласно ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК и в пособничестве получения взятки. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК. Вторую статью инкриминируют и следователю.