Херсонка зібрала колекцію у понад тисячу чайників для заварювання

Анастасія Дудинова, колекціонує чайники. Її колекція нараховує більше 1 тисячі чайників для заварювання.

Дівчина відвідала багато країн і з кожної подорожі вона привозить чайний посуд. Скільки точно чайників у Анастасії в колекції не знає навіть вона сама.

“Я була в Китаї та побачила дуже цікавий чайник, в якого, якщо ви побачите, немає кришечки. Називається він в Китаї ча хай. І коли я його взяла до рук, то відчула несподівану для себе енергію від посуду, простого посуду. І я запитала у торговця, що це. Він відповів, що це звичайний чайник, його всі беруть, візьміть щось нове. Але я взялась за нього і відчула, що він мій”.

За словами Анастасії, для неї чайники – це мудрість людей, які куштують чай з нею.

“Це марокканський чайник, є така традиція, коли обирає собі дружину марокканець, то він дивиться, наскільки високо вона піднімає чайник від посуду, і дивиться, чи сильна вона чи ні”.

Дівчина може розповісти про будь який екземпляр із її колекції. А ще вона знає багато чайних традицій різних країн.

“ У Чорногорії дуже високі гори, і коли людина п’є чай, то має бути відчуття спокою, тому у них такі кришечки у Чорногорії. У Китаї для прикладу для дегустації чаю використовують ось такі маленькі чайники, кажуть, що це саме на один присмак. Дуже цікавим є чайники Древнього Китаю для знайомства з ароматом. Тобто це не чайник, а тільки така колба, де можна ознайомитись, який аромат у чаю. У В’єтнамі чайники, в них форма така приплюснута, і вони обов’язково мають бути з чавуну, тому що вважається, що чай має настоятись у В’єтнамі”.

Анастасія говорить, що найцінніша частина її колекції – чайник 1905 року ручної роботи.

“Тут поверху є вручну зроблене невелике мавпеня. Китайці кажуть, що коли ти п’єш чай, ти мусиш бути відкритий, веселий, та веселитись як мавпеня”.

З кожним роком поповнюється колекція дівчини. Багато людей знають, що Анастасія колекціонує чайники, тому вони надсилають зі своїх куточків світу різні та цікаві екземпляри.

“Так, з Бурятії моя знайома привезла мені ось такий чайник. Кажуть, це для того, щоб голова з плеч не впала. Такі чайники для бурятського чаю, до прикладу сагандаля. Також цікавими екземплярами в мене є чайники з Єгипту, з Індії, є чеканка ручної роботи, зроблена у Пакистані”.

У колекції Анастасії – вже 153 мініатюри-чайники. Вони знаходяться у своєму власному будиночку. Мандрівниця привозить їх замість магнітиків.

“Одного разу, коли я була в Узбекистані, то мені запропонували ось такий маленький чайничок і сказали, то на пам’ять про цю місцевість. Мені дуже це сподобалось, і я його привезла до цього домика. Потім я була в Китаї і побачила, що є велика кількість маленьких чайників і навіть вподобання людей колекціонувати маленькі чайники, і я власне також почала колекціонувати також і мініатюру”.

За словами Анастасії, вона зупинилась на 1223 чайнику. Після переїзду, екземплярів стало ще більше, багато коробок з чайним посудом не розпаковано. В колекції вона намагається передати свій настрій та настрій сезону.

Суспільне