Компанія Microsoft показала результати дослідження про дистанційну роботу

Одночасно з тим, як Microsoft поступово повертає співробітників на робочі місця, компанія також оприлюднила результати першого щорічного дослідження Work Trend Index 2021. Звіт називається «Наступний великий перелом — це гібридна робота. Чи готові ми?». Мета дослідження — з’ясувати світові тенденції і вплив пандемії COVID-19 на світову біржу праці.

Результати дослідження показали, що роль дистанційної роботи багаторазово збільшилася. Тільки на сайті LinkedIn минулого року кількість пропозицій про віддалену роботу зросла в 5 разів.

Завдяки поширенню віддаленої роботи, у 40% опитаних з’явилася можливість змінити роботу, а у 46% респондентів — змінити місце проживання.

Для роботодавців такий формат дав можливість відбирати з величезної кількості претендентів найпродуктивніших працівників. Однак вони зіткнулися з проблемою віддалення від своїх співробітників.

Майже половина опитаних повідомили про збільшення рівня комфорту в своїй роботі в порівнянні з періодом до пандемії. 70% опитаних хочуть зберегти свій гнучкий графік роботи.

Зауважимо, що у звіті Work Trend Index 2021 представлені результати дослідження, в якому взяли участь понад 30 000 осіб з 31 країни, а також проаналізовані трильйони сукупних даних користувачів Microsoft 365 і LinkedIn.

ITsider.