Что скажет «обком»?

До выборов в Госдуму остается всего полгода, и пора глянуть, в каком состоянии подходят партии к началу главной кампании года, которая и завершит политическую пятилетку.

Приглядывать за партийной жизнью в нашей стране – дело скучное и потому утомительное. Ну, где она? нету! Многие партии являют собой, скорей, образцы удачных бизнес-проектов, да еще принадлежащих порой конкретным людям.

Братания и битвы меж ними ничего общего с политическими, с принципиальными разногласиями не имеют. И подчинены всего лишь каким-то сиюминутным выгодам. Причем выгодам не для партий – для конкретных лиц из их «верхушек». Остальные члены должны заботиться о себе сами…

Партийная жизнь или «сны Веры Павловны»?

Равенства между партиями не было никогда и не может быть. Самый простой пример: в «Единой России» числится больше 2 миллионов членов, а в КПРФ – больше 160 тысяч. (Речь сейчас не о том, что в партии власти членов больше всего лишь потому, что многие хотят извлечь свою выгоду из этого). Но.

Но между партиями никогда не было и равенства в возможностях, в условиях работы, в праве на места в органах исполнительной власти, на участие в разных выборах. Интересы местных властей всегда свято блюли и местные избиркомы. Они просто не допускали до участия в выборах неугодных кандидатов, тех, кто мог реально составить конкуренцию назначенцам в «победители». Да и сами партии зорко оберегали свои угодья от «браконьеров». Пожалуйста, только два примера.

В Хабаровском крае при губернаторе от ЛДПР Сергее Фургале на выборах в краевую думу победила ЛДПР – получила 30 мест из 36; партии власти всего лишь не создали режим особого благоприятствования, скажем так. В Белгородской области губернатор-единоросс Евгений Савченко обеспечил прошлой осенью победу своим людям – 44 места из 50 в областной думе получили члены «Единой России».

Партии сразу четко были поделены на парламентские и прочие, парламентские делились в свою очередь на старшую, главную, партию власти и остальные. Которые почему-то вполне официально называются «оппозицией»! Добавляя к этому еще и словечко «системная». Но ежели она встроена в систему, какая это оппозиция? Это скорее массовка,

И между ними то и дело происходят зависть и склоки. Одну из них кремлевский чиновник когда-то открыто назвал «второй ногой» партии власти. Руководитель ЛДПР с этим не согласен, он видит именно свою партию «второй ногой» или даже «левой рукой». И призвал выгнать КПРФ и «Справедливую Россию» из Госдумы , мол, никого там больше и не надо. Увы, но случись это, ничего ведь не изменится… И заметит ли кто?

Однако нынче даже не все парламентские партии имеют шансы сохранить свои места. Уж очень далеки они от народа во всех смыслах и скучны, неинтересны ему. Люди толком ничего не знают, не могут узнать и, кажется, — самое главное – знать не хотят! И это при том, что «большую думскую четверку» хоть изредка еще по телеку показывают, напоминают о ней. А электорат еще никто не отменял.

Что уж тогда говорить о трех десятках других партий, которые существуют только в бумагах Минюста. Я сама, только работая над этим материалом, с удивлением узнала: аж 14 из них, оказывается, имеют у нас право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. То есть, имеют шанс хотя бы дойти до избиркома. Вариант со сбором подписей остается проигрышным для всех. Однозначно.

Впрочем, простая справедливость требует признать, что все эти партии различить меж собой почти невозможно. Разницы днем с огнем не сыскать – только названия разные.

Ну, вот попробуй, найди разницу между фракцией «Единой России», в которой уже пять созывов подряд голосует миллиардер Андрей Скоч (посланец Белгородской области), и фракцией Компартии, в которой заседал три созыва подряд миллиардер Сергей Муравленко (тоже от Белгородской области, совладелец пресловутого «ЮКОСа»). Какие меж ними могли быть принципиальные разногласия во мнениях? Ничего не изменилось бы, махнись они партиями. Своих богачей имеют социалистическая «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Кто-то подсчитал: каждый 5-й российский миллиардер из списка американского Forbes или депутат Госдумы, или член Совета федерации. А если сюда прибавить еще местных депутатов-богачей…Это им принадлежит страна, они приХватизировали государство и принимают законы, по которым нам жить. Вопрос из разряда риторических: и чьи интересы они защищают?!

А я как-то пыталась пересчитать, сколько парламентариев из обеих палат, уже посадили. Сбилась со счету и бросила. Вон на днях очередного экс-сенатора повязали…

И ничего удивительного, что между властью и населением нет практически ничего общего, они живут словно в параллельных мирах, друг друга не знают и знать не хотят.

Итак, в сухом остатке имеем.

Социальный состав партий – практически одинаковый, это раз. В массовой работе в гуще народной никто не замечен, это два. Ни одна партия не имеет своей газеты – этого коллективного пропагандиста, агитатора, главное, организатора (пропагандировать нечего? агитировать не за что?), это три. Людей, оказавшихся в верхушках партий, политическими лидерами язык не поворачивается назвать, их даже по фамилиям население не всех знает, это четыре. По речам в Госдуме депутатов из разных фракций оч. трудно различить и легко спутать, это пять. В депутатах оказываются те, кто удобен власти и может за мандат заплатить партии, обеспечившей его неприкосновенностью и новыми связями, это шесть. (Кстати, только что Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении федеральной части партсписков на выборах с 10 до 20 человек, что позволит партиям иметь больше мест «на продажу» — включать в них больше т.н. «спонсоров»).

Господи, перебирать можно долго!

Да вспомните только последние президентские выборы! Партия, которая называет себя коммунистической, выдвигает своим кандидатом в президенты беспартийного (!) капиталиста-миллиардера(!!), с которым судятся простые работяги, бывшие рабочие советского совхоза(!!!). Дурдом, да и только.

Ну, и какое может быть у народа отношение к этим партиям? А теперь можете себе представить, что же тогда в регионах, «на земле», деется…

Правила «большой четверки»

Пока ехала с вокзала в Белгороде, с пристрастием расспрашивала водителя, что нового? (Таксисты – люди осведомленные). В ответ — тоже осторожные вопросы: а кто? откуда? а зачем? Наконец, разговорились.

В сумме собралось: «Савву» убрали, а ничего не изменилось, везде его люди остались, голосовать нет, не буду, не за кого, не за что, все они одним миром мазаны, по ним тюрьма плачет, надоели они, все равно все решено, от нас ничего не зависит…

Увы, все то же самое, зачастую даже этими же самыми словами, отвечали потом и другие белгородцы. Кто-то еще матерно ругался, ну, а в лучшем случае не знали, не думали об этом. И только одна-единственная(!) жительница Белгорода заявила:

— Голосовать обязательно пойду, я всегда хожу! За какую партию? Не знаю. Как рука дернется, куда ткнет…

На последних выборах в Госдуму явка в Белгородской области составила практически 60 процентов. Сами белгородцы этому не верили, кивали на «Савву» — это он постарался. На выборах в областную Думу прошлой осенью голосовать пришла лишь половина избирателей — явка составила около 54 процентов. Итогам выборов не верят многие белгородцы и сами участники, в том числе и в такую «высоченную» явку.

Народ понимает: на выборах идет борьба не идей, не кандидатов, борьбу ведет власть – за явку. Чтоб красиво отчитаться и чтоб все было легитимненько.

Местные СМИ «как бы» существуют, деньги на них из бюджета области исправно выделяются – ТВ показывает, радио рассказывает, газеты печатаются. Но им никто не верит, тиражи у газет какие-то унизительно смешные, а содержание…

Представьте себе областную газету, в которой гвоздь номера – материал о магазине поношенной одежды! А вот о скандальном аресте депутата облдумы Виктора Филатова не посмел сообщить никто! А ведь бывшего начальника «Белгородэнерго» взяли по обвинению в растрате почти 900 миллионов! И это касалось всех белгородцев, стонущих под бременем все растущих тарифов. Да и подробности спецоперации были позорными донельзя: группа захвата из Москвы, задержание с подельниками, вывоз в столицу, санкцию на арест выдал столичный суд… От местных властей все скрывалось до последнего! И СМИ послушно промолчали. Как и ранее промолчали о бегстве за границу другого депутата и тоже бывшего начальника «Белгородэнерго» Евгения Макарова, нанесшего ущерб белгородцам на сумму 880 миллионов. Было с чем бежать!

В «обкомах» двух партий мне прямо сказали, что о партиях в газетах – ни-че-го, и твердят там одно: платите – напишем.

Чем на самом деле живет область из официальной местной прессы не узнать.

Информацию белгородцы черпают друг от друга, из сплетен и слухов (и они бывают достаточно точны!), а еще — из интернета. Но и там точно также пресмыкаются перед властями в надежде получить от них заказ. Да и компьютеры есть не у всех.

Хорошо помню разговор с супружеской парой двухлетней давности. Приехали в Белгород по распределению после столичного вуза, всю жизнь проработали в одном из НИИ (их много было открыто в области при Советской власти, а сколько заводов, фабрик только в областном центре!). Работать было интересно, один из супругов защитил кандидатскую диссертацию, получили квартиру, каждое лето ездили на море отдыхать… Компьютера нет, денег на то, чтобы каждый месяц платить за интернет, тоже нет. Нищенских пенсий еле хватает на жизнь. На жизнь – это на еду, лекарства и заплатить за квартиру. И таких семей, увы, было много. А сейчас-то людям еще тяжелей…

Не знают в Белгороде «своих» депутатов в Госдуме, даже ни разу их не видели «живьем». Исключением оказался Андрей Скоч, о котором наслышаны, но только потому, что миллиардер из списка Forbes и его дети живут в Америке.

Кстати, мне смогли назвать лишь несколько фамилий депутатов из избранной полгода назад областной Думы. И по той же причине – их скандальной известности.

Это: бывший зам губернатора Валерий Сергачев, которого открыто называют сектантом, выходец из майонезного бизнеса (майонез, кстати, вкусный); миллиардер Владимир Зотов, один из самых богатых депутатов региональных заксобраний страны (последний подвиг — продвинул в главные врачи 2-й горбольницы Белгорода человека, который никогда не работал в больнице, который развалил одну из лучших больниц области, коллектив называл «биомассой», только за пару первых месяцев его «руководства» из больницы уволилось несколько сот медиков, такого нигде в стране не было! А когда коронавирус объявил нам войну, Антоша Бондарев сбежал с поля боя. Дезертировал…).

Ну, а о том, какие партии прошли в областную Думу — полный список — никто из белгородцев назвать так и не смог! А их-то всего четыре. И этот список не совпадает со списком «большой четверки» из Госдумы!

«Берендеево царство»

Белгородская область сегодня – это яркая иллюстрация к тому, что происходит за пределами столицы. Как по капле морской воды можно получить представление о ее химическом составе, так и одна малая частица страны может многое рассказать о ней. В этой области происходит – или следует говорить не происходит? – ровно все то же самое, что и повсюду. Причем, и это следует особо отметить, областью без малого три десятка лет «володел» губернатор Евгений Савченко, так что ничего чужого, привнесенного извне, со стороны, никаких примесей. Чистота проведения опыта гарантирована.

Увы, никакой партийной жизнью тут и не пахнет. Тишина, можно сказать, мертвая. Интересовали меня местные организации «думской четверки», как готовятся к выборам, их оценка ситуации в области… (Следы остальных партий все равно и днем с огнем не сыскать, и шансов победить на выборах у них никаких). Единственное, что напоминало в Белгороде хотя бы о существовании одной партии, — это рекламные щиты вдоль дороги с четырьмя желтыми буквами ЛДПР. Все.

Однако первое впечатление оказалось обманчивым.

Страсти здесь кипели, да еще какие. Только подковерные, за закрытыми дверями. Это как болотце, затянутое ряской, — все замерло, ничто не шевелится, тишина, даже лягушек не слышно. Но загляни под эту пленку… А ткни в него палкой – и наружу как вырвется струя! Ладно, если отскочить успеешь.

Просто все здесь всегда решалось втихаря, в узком кругу своих, и электорат втягивать в свои разборки никто не спешит – это вообще не принято в области, и традиции этой изменять не собираются. Исключения бывали, когда ситуация выходила из-под контроля губернатора. Но это случалось редко, очень редко за 27 лет его власти.

Ситуацию в области сильно осложняет присутствие в ней человека со стороны — назначенного президентом врио губернатора. Финт Евгения Савченко посадить на свое место своего человека не удался. И то обстоятельство, что «чужаку» Вячеславу Гладкову тоже предстоят выборы одновременно с думскими.

Точнее сказать, это все до предела обостряет! Чужак местным не нужен. И они смыкают сейчас ряды, оставив на потом все свои внутренние разногласия. Которые далеки от каких-то партийных, принципиальных и носят, как сейчас принято говорить, рыночный характер. Но и открыто выступить против назначенца Кремля – это знаете ли…

Остается все-таки вариант «руками электората». Которому уже вовсю внушают, что врио губернатора ничего не может, никаких перемен не произошло, лучше жить белгородцы не стали… Правда, никто при этом не вспоминает, что Евгений Савченко оставил область с гигантским госдолгом примерно 33 миллиарда, и это только официально! Каждый год его власти стоил области примерно 1,2 миллиарда. Вот только что родился ребеночек в области, а уже должен государству больше 20 тысяч, если раскинуть на всех… И сменивший его считаные месяцы назад Вячеслав Гладков должен был уже все проблемы, что копились годами и десятилетиями, порешать?!

Сногсшибательную версию госдолга выдал мне главный коммунист области Станислав Панов: да нет никакого госдолга у Белгородской области! а это Савченко – и они депутаты вместе с ним – специально обманывали столицу, чтобы такой хитростью выманить больше денег для белгородцев. Я только что рот не разинула… Но об этом поговорим в следующий раз.

Ка питалистическая Партия

Именно так расшифровали мне в Белгороде эту аббревиатуру – КПРФ. С изрядной долей ехидства. Но ведь и правы.

— А какое она имеет отношение к Ленину? к коммунистической идее, если в ней капиталисты командуют? Зюганов только свои семейные дела и решает! То зятя-бизнесмена спасает, то внука в депутаты устраивает! — вдруг накинулся на меня бывший член КПРФ.

А я с ним и не спорила.

— Я тоже плюнул и бросил ее, и не жалею. Они – предатели! И многие мои товарищи тоже ушли из КПРФ. Зюганов нам сначала этого Шевлякова в начальники поставил, который прислуживал «Савве», а теперь – капиталиста Панова! – поддержал его товарищ.

Мы сидим в кафе, и десяток человек – уже бывшие и еще настоящие члены КПРФ – делятся наболевшим. И правда, наболевшим. И мне их жалко — у них словно по куску жизни украли.

…В начале встречи они представились, а в конце попросили фамилий их не называть. Что ж, это Белгород, наследие бывшего губернатора еще долго расхлебывать.

…Итак, я отправилась в «обком КПРФ», на встречу с руководителем областной парторганизации.

Станислав Панов сидел на одном стуле, но как выяснилось из разговора, собирался посидеть сразу на двух. Он решил участвовать осенью в выборах в Госдуму, и в выборах губернаторских. На мое замечание, что еще никому не удавалось усидеть сразу на двух стульях, загадочно улыбнулся. (Потом я поняла, почему, но об этом чуть позже).

Организация КПРФ в области – одна из самых многочисленных, в ней состоит около двух с половиной тысяч человек. Она привычно проходит в областную Думу. На последних выборах опять получила свои 4 места. Во-первых, благодаря добрым отношениям Зюганова с Савченко, во-вторых, потому что никогда не противоречили губернатору. Это не только мое мнение, этого мнения придерживаются очень многие, если не все. Да стоит только посмотреть как господа коммунисты голосовали. Да и не секрет, что списки будущих депутатов согласовывались в областной администрации. Так было и в последний раз, об этом мне в двух «обкомах» рассказали.

Но и КПРФ не так просто держаться нынче на плаву. Много претензий в «обкоме» к тому, как прошли последние выборы. По мнению главного местного коммуниста, 3-дневное голосование – только во вред честным выборам, мухлевали и с выездными урнами… На членов КПРФ давят, вот недавно товарищу пришлось выйти из партии, чтобы не выгнали с работы.

И ролик с поздравлением Станислава Панова на 23 февраля ЕТК (созданная не так давно Единая транспортная компания, которая монополизировала все пассажирские перевозки со всеми вытекающими из этого последствиями) просто отказалась крутить на мониторах, размещенных в общественном транспорте. А поздравление на 8 Марта на баннерах в Белгороде поместили, но подпись «Станислав Панов» убрали, а лицо его оставили…

Ну, и самое главное. Открою страшную тайну. Как я поняла, весь расчет у Станислава Панова со товарищи на предстоящие выборы строится на… мощной интриге.

Или врио губернатора будет содействовать победе КПРФ на выборах думских, и коммунисты не будут мешать его собственным выборам. И станут потом его опорой, потому что все равно больше опереться ему не на кого: хоть он и член «ЕдРа», но единороссы — это все сплошь люди Савченко, им чужак в своем доме не нужен, доверять им нельзя, а о других партиях в области всерьез и говорить не приходится. Вот только КПРФ и остается главной надежей и опорой.

Или коммунисты присоединятся к местному лобби, которое уже готовится дать бой врио на выборах и выпроводить его из области. Но тогда они должны сделать губернатором коммуниста Панова. У них все равно некого выдвинуть, а за него могут проголосовать, он – коммунист.

И он, кажется, прав. Местное «ЕдРо» бледное, ни одной яркой личности там не было и нет, электорату оно, можно сказать, неизвестно. В обыденной жизни белгородцев их не слышно и не видно.

«Голодовка» главного белгородского единоросса

Первому секретарю обкома «Единой России», если пользоваться старой всем привычной терминологией, я позвонила с утра. Попросила о встрече. Смердов почему-то сразу насторожился, и не смог скрыть этого: а зачем? с какой целью? а что хочу спросить?.. Пообещал, что перезвонит к обеду, и тогда договоримся. Ну, ясно: столь важный вопрос, как встреча с журналистом, самому в одиночку не решить, ответственность за последствия пусть все несут…

В тот день Игорь Александрович не обедал — не перезвонил. И не ужинал… Голодал он больше суток. Позвонил только в обед на следующий день. Больше суток понадобилось, чтобы руководство «ЕдРа» приняло решение. Ну и ну. Итак, решение было принято, и он сообщил его мне: встретиться со мной не может, вынужден отказаться…

И почему они так испугались журналиста? Ответ у меня был один: потому что не свой, вопросы будет задавать, не напишет то, что продиктуют… Вот вам яркие бледные представители партии власти, которая опять претендует на большинство мест в Госдуме.

Самая либеральная и демократичная

Как бы я ни относилась к выходкам самого Жириновского… А как можно относиться к тому, что он вдруг людей публично холопами обзывает? швыряет на рынке в Белгороде в толпу деньги? или вдруг начинает петь в Кремле царский гимн «Боже, царя храни!»…

Но ребята в белгородской штаб-квартире ЛДПР работают нормальные, хорошие ребята. Между прочим, это самая настоящая штаб-квартира — «обком» занимает квартиру на первом этаже жилого дома.

В областной организации состоит около 2,5 тысячи человек, как и у коммунистов. На последних выборах они смогли завоевать только 1 место в областной Думе. Зам координатора Константин Климашевский, уверенно заявил:

— Выборы были нечестными, результатам мы не верим! На одном из участков наши наблюдатели просто за руку жуликов с бюллетенями поймали, и мы добились отмены результатов. Но уследить за всем в течение трех суток – это невозможно…

И в самом деле, на последних выборах в Госдуму ЛДПР получила в области почти 14 процентов голосов, а в областную Думу за нее проголосовали нынче вдвое меньше избирателей. Так бывает?

В местной парторганизации царит армейская дисциплина. Подготовку к выборам в Госдуму здесь еще не начинали. Нет пока понимания, что надо делать, как надо… Ждут когда в Москве разработают план кампании и дадут отмашку, и тогда сразу приступят. Все готовы! Почему-то учебу будущих наблюдателей на выборах они подготовкой не посчитали, это само собой.

Кампания будет непростая – все осложняет коронавирус. И в области пока никаких подвижек после того, как убрали «Савву», не видно, знаковых перемен, увы, нет… Местная пресса не изменила своих привычек, ничего о партиях не пишет, политики не касается, газета напишет, если заплатите…

Очень справедливая и правдивая

В «Справедливую Россию» я пошла на авось, по старому адресу. Он, к счастью, не изменился, дверь была не заперта. Последний раз я была здесь давно, парторганизацию тогда сотрясал очередной скандал. Самый скандальный скандал за все очень короткое время ее существования. Партийцы негодовали и протестовали! История и впрямь была на редкость грязная даже для все уже успевшей повидать «новой России». Тогда я написала большую статью.

А если коротко: руководство партии за спиной членов областной организации провернула очередную аферу, с которой те отказались согласиться. Дальше терпеть унижения у них уже мочи не было. То им в «первые секретари обкома» Москва ставит бизнесмена Новикова. Никого не смущало, что он не только в области не жил никогда, но не живет даже в столице, он вообще в стране не живет! Зато трехстороннее соглашение стороны блюли: партия поимела спонсора и депутата областной Думы, тот поимел неприкосновенность, и кто его знает, что еще, а губернатор поимел добрые отношения с третьим лицом государства. Депутат Новиков и «замочил» свою парторганизацию! Он прямо запретил местным эсерам проводить любые публичные мероприятия, присоединяться к акциям других партий. Он называл это «политикой накапливания сил»…

И вот опять скандал… По новой договоренности верхушек партии и области за отказ выдвинуть кандидатом в Госдуму человека не просто неугодного губернатору, а очень опасного лично для него, партия получала нового спонсора из местных, который и должен был теперь быстренько вступить в партию, возглавить областную организацию. Мандат в Госдуму местные власти ему гарантировали.

Но делегаты областной конференции социалистической партии «Справедливая Россия» отказались избрать своим руководителем заводчика. Люди были против этой наглой сделки. И тогда… всех голосовавших против Москва из партии мгновенно исключила, на «его» заводе срочно провели «селивановский призыв» – за один день 17 сентября 2011 года приняли в партию почти 900 человек…

И вот снова я здесь. Старые стены, та же мебель на своих местах. И – тишина, никаких скандалов. Сотрудник аппарата, как он представился, очень удивился появлению журналиста — к такому здесь не привыкли. Неприятно удивился.

Телефон руководителя областной парторганизации Осетрова дать отказался, но обещал сообщить ему, что я приходила, мой номер, и он сам на меня выйдет. Осетров только с февраля руководит, он бизнесмен, занятой человек, мешать ему не надо…

Все мои вопросы Сергей Николаевич встречал с большим подозрением: а зачем мне это знать? не секрет, но зачем мне это? Хотя честное слово мои вопросы были самые обычные, без всякого подвоха. Выяснить удалось… да почти ничего не удалось.

Ну, около тысячи членов в областной парторганизации, на заводе Селиванова никогда не было парторганизации, впервые слышу, Селиванов – почетный член партии. Да, процесс объединения, о котором объявили на съезде в феврале, начался и у нас – членам тех партий надо заново писать заявления о вступлении. Нет, сказать, сколько человек уже написали, не могу, это партийная тайна. Нет, к сожалению, телефонов руководителей их парторганизаций у меня нет. Да, к выборам в Госдуму уже готовимся. Нет, не расскажу — сие есть тайна!

К этому остается добавить: на прошлых выборах в Госдуму она получила всего 7 процентов голосов, выборы в областную Думу прошлой осенью «Справедливая Россия» с позором проиграла! Получила немногим больше 4 процентов голосов. А ведь это была особая кампания – последняя перед выборами в Госдуму. Так что ждать от нее в Белгородской области, увы, нечего.

Ну, а в бывшую партию «За правду» я и не пошла. А некуда.

Новенькая партия вдруг объявилась в Белгороде в прошлом году: реклама вдоль дорог, офис арендовала в центре города, приезд Захара Прилепина, пресс-конференция, его встреча с губернатором Евгением Савченко, никаких критических высказываний, список кандидатов в областную Думу, не вызвавший никаких нареканий…

Ничто не помогло, в облдуму не пустили. Спустя пару месяцев после выборов я хотела зайти к ним. Но ею там уже и не пахло: вывеска партии исчезла, через голые стекла окон было видно, что там идет ремонт…

И вот эта слившаяся партия собирается победить на выборах в Госдуму? Стать второй по численности фракцией? Ну и ну…

Да, еще те выборы ожидают нас в Белгородской области. Съездила в командировку.

Данный материал является исключительным оценочным мнением автора публикации .

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