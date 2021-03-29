Даша Квіткова розсекретила подарунок Нікіти Добриніна за сина

Даша Квіткова обрадувала чоловіка Нікіту Добриніна та усю свою аудиторію новиною про вагітність. Зараз вона перебуває на 5 місяці вагітності та влітку має народити.

У інтерв’ю для “Зіркового шляху” блогерка зізналась, що отримує в подарунок від чоловіка за народження сина. Жінка часто розповідає, що Нікіта задовільняє всі її бажання та все ж вирішив зробити великий сюрприз. Виявилось, що чоловік подарував коханій нову машину та поки її ніхто не бачив. Адже автівка збирають спеції но на замовлення під забаганки Даші.

Та Квіткова зазначила, що обов’язково похизується перед фанатами своїм подарунком.