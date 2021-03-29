НАБУ проверит мэра приемника Кернеса и его сына

Депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева направила запрос в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в отношении возможных коррупционных действий и.о. мэра Харькова Игоря Терехова и его сына Николая Терехова.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, пишет 368.media.

По её словам, 80% всех тендеров на ремонт жилых домов выиграло коммунальное «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и именно эта компания должна была выполнить все необходимые ремонтные работы. Интересно то, что по словам чиновницы, до марта 2020 года руководителем этого коммунального предприятия был Николай Игоревич Терехов — сын нынешнего и.о. городского главы Игоря Терехова.

Ее слова подтверждает и декларация Николая, которую опубликовали 13 марта 2020 года сразу после его увольнения из указанного коммунального предприятия.

«Именно этому человеку мы должны задать вопрос: уважаемый Николай Игоревич, куда же делись деньги? Давайте задумаемся, действительно ли этот человек, который всегда декларирует, что его интересует Харьков и харьковчане, он успешный и на благо всем нам? Ведь складывается такая картинка и впечатление, что все для блага семьи Терехова, но отнюдь не харьковчанам.