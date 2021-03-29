Генералы в глубоких карьерах

Из Екатеринбурга в редакцию The Moscow Post пришло письмо от людей представишихся сотрудниками МЧС по Свердловской области. В этом письме сообщаются шокирующие факты как про прежнего руководителя МЧС по Свердловской области генерала-майора Андрея Заленского, так и про его сменщика, генерал-майора Виктора Теряева.

Как сообщают наши источники, якобы Заленский продолжает «прихватизировать» федеральную собственность — служебную квартиру, которую он получил весьма хитроумным образом. «Доказывая, что ему необходимо жилье, генерал Заленский скрыл, что владеет дорогой недвижимостью в виде коттеджа. Этот коттедж построен на газовой трубе высокого давления. И строили его с привлечением сил Главного управления МЧС по Свердловской области с помощью спецтехники стоимостью более 30 млн. рублей», — говорят информаторы.

Ко всему прочему, как сообщают авторы письма в редакцию, генерал Заленский фиктивно развелся со своей женой, г-кой Гуриной Н.М. и оставил «бывшей» супруге квартиру, которую получил ранее. По мнению сотрудников МЧС, следственные органы почему-то проходят мимо всех этих нарушений.

В темных лабиринтах жизни и работы двух генералов МЧС разбирался корреспондент The Moscow Post .

«Джинса» от генерала Заленского

Как выяснилось, несколько недель назад Андрей Заленский снова выиграл судебный процесс по проблемной квартире, которую он получил не совсем честным образом, поскольку пошел на фиктивный развод со своей женой Н.М. Гуриной, далее — скрыл то, что не один год имеет в собственности добротный дом и земельный участок в Екатеринбурге на улице Новоселов, 70. Решение суда по иску генерала Заленского опубликовано на сайте .

А в компетентных органах бывший глава МЧС по Свердловской области доказывает, что проживает вдвоем с сыном в малогабаритной квартире.

Авторы письма указывают, что генерала Заленского во всем поддерживает новый руководитель ГУ МЧС по Свердловской области генерал Виктор Теряев.

Более того, через 3 дня после суда, который вынес решение в пользу генерала Заленского, на сайте www.osnmedia.ru вдруг появился материал во славу г-на Заленского . Сотрудники МЧС, которые обратились в The Moscow Post, уверены, что это статья заказана самим генералом Заленским.

В этом материале г-н Заленский весело комментирует детали своего генеральского быта, а также наличия в собственности земельного участка и дома по ул. Новоселов, 70.

Кстати, мудрый генерал в свое время оформил недвижимость на своего родственника Р.Ф. Халлиулина, торговца мебелью из Тобольска, который и выдал А.В. Заленскому доверенность на полное управление домовладением.

Разведясь с гр. Гуриной Н.М., генерал теперь утверждает в судах, что у него кроме скромной двухкомнатной квартиры в Екатеринбурге больше ничего нет! Посочувствуем бедному генералу Заленскому?

Темные дела с компанией «Сима-Ленд»

Второе, на что обращают внимание авторы письма в The Moscow Post, это тесные связи двух генералов Заленского и Теряева со скандально известной компанией «Сима-Ленд», которая славится в Екатеринбурге не только своими громкими праздниками.

Бывший начальник ГУ МЧС по Свердловской области Андрей Заленский «дружит» с руководством компании «Сима-Ленд» с 2015 года. Это следует из многочисленных публикаций в СМИ.

Оказывается, компания «Сима-Ленд», как спонсор, активно принимает участие в различных общественных мероприятиях совместно с МЧС. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС по Свердловской области .

К примеру, 12 марта 2015 года в церемонии освещения нового офиса компании «Сима -Ленд» на ролике телеканала «Союз» хорошо видно генерала Заленского в компании Андрея Симановского, владельца компании «Сима-ленд» (это тот самый Симановский¸ что сделал из школы № 106 на окраине Екатеринбурга, в районе Вторчермет, которую сам в свое время закончил, «золотое» учебное заведение).

«Золотых дел мастер» Андрей Симановский

Далее. 26 октября 2017 г. показательно проводятся пожарно-тактические учения. Об этом сообщает «Знак» . Общественности демонстрируют, что офис, склад и торговые залы с многотысячным персоналом и посетителями, расположенные в ангаре, отвечает всем пожарным нормам. И руководство компании «Сима — Ленд» не опасается проводить такие показательные учения. Ведь они идут с участием ГУ МЧС по Свердловской области.

Еще сюжет . На фоне стеллы, символизирующей совместный российско-китайский проект «Урал юань» в Екатеринбурге на улице Черняховского: компания «Сима- Ленд» совместно с пожарными расчетами организовала программу, в которой пожарники выступали клоунами, которые поливали водой из шлангов сотрудников «Сима-Ленд».

Получается, генерал Заленский создал своего рода СП с компанией «Сима-Ленд»?

Мерседес для генерала Заленского

Идем дальше. Как сообщают авторы письма в The Moscow Post, в январе 2020 года генерал Заленский учредил общественную организацию РОО «Ветераны пожарной охраны и спасатели Свердловской области».

С «позволения» генерала Теряева г-н Заленский получил офис в помещении пожарной части по адресу: Екатеринбург, улица Белинского, 115 а.

Генерал Виктор Теряев (в форме) и отставной генерал Андрей Заленский (крайний справа)

Также с января 2020 г. в распоряжении генерала Заленского- автомобиль «Мерседес» с личным водителем: номерные знаки Е013МВ196 (машину выделила компания «Сима-Ленд»). И можно предположить, что РОО «Ветеранов пожарной охраны и спасателей СО «является неким прикрытием – ширмой для публичной деятельности компании » Сима — Ленд», руководства ГУ МЧС по Свердловской области и отставного генерала Заленского.

А истинное теневое предназначение отставного генерала Заленского заключается в том, что он, будучи начальником ГУ МЧС по Свердловской области оброс просто гигантскими теневыми связями с нужными «людьми», в том числе с руководством компании «Сима -Ленд «. И выполняет, как пишут авторы письма, функции посредника-«решалы» в вопросах покровительства компании «Сима -Ленд» в части пожарного надзора офисных, торговых, концертных площадей, которые находятся в ангаре на улице Черняховского.

Есть предположение, что помогает отставной генерал Заленский обрастать такими же теневыми связями и генералу Теряеву. Может быть, именно поэтому генерал Теряев так упорно препятствовал возвращению квартиры генерала Заленского государству.

Как сообщают авторы письма, «странным является и тот факт, что совпало время «получения» дорогостоящего коттеджа на трубе высокого давления и открытия офиса с концертными залами компании «Сима-Ленд». Вполне возможно, что коттедж генерал Заленский мог получить в счет услуг без препятствования со стороны ГУ МЧС по Свердловской области в быстром открытии ангара компании «Сима-Ленд».

В друзьях — брат губернатора Паслера

Почему отставному генералу Заленскому все сходило и сходит с рук? По всей видимости, и потому тоже что в компании «Екатеринбурггаз» на должности главного инженера находится Иван Владимирович Паслер.

При ближайшем рассмотрении выясняется, что это родной брат Дениса Владимировича Паслера, губернатора. И с Иваном Паслером у генерала Заленского сложились очень теплые отношения еще в тот период времени, когда генерал отвечал за ЧП и нештатные ситуации в Свердловской области.

Иван Паслер, брат губернатора Оренбургской области Дениса Паслера

Они довольно часто пересекались по своим совместным служебным делам.

На фоне того, что у генерала МЧС Заленского коттедж стоит на газовой трубе – и это неоднократно освещали СМИ, особенно интересными выглядят публикации, где Главк МЧС по Свердловской области показательно освещает совместную деятельность с АО «Екатеринбурггаз» по выявлению нарушителей. И лично благодарит главного инженера Ивана Паслера за борьбу с такими нарушителями. Об этом, в частности, сообщал «Уралинформ» .

Но вот, что выясняется дополнительно: в 2015 году Иван Владимирович Паслер был волейболистом команды Свердловской железной дороги. Об этом пишет сайт общества «Локомотив» .

Иван Паслер долгое время жил в Североуральске и был известен как профессиональный волейболист.

Задержание сына генерала Теряева

Выходит, сегодня два генерала МЧС во всем поддерживают друг друга? По всей видимости, поддерживают.

Надо напомнить, что до своего появления в Свердловской области генерал Теряев трудился в Главном управлении МЧС по Тюменской области на должности заместителя руководителя. Из Тюменской области в Свердловскую генерал Теряев катапультировался в 2017 году.

Генерал Виктор Теряев возглавил ГУ МЧС по Свердловской области в 2017 году

Заметим, что генерала Теряева есть два сына: Евгений и Виталий. Про Евгения известно мало. А вот Виталий Теряев хорошо «прославил» отца.

В открытых источниках есть информация, что Виталий Викторович Теряев регистрировался как индивидуальный предприниматель: основное направление деятельности — легковое такси и арендованные легковые автомобили.

В 2018 году в Тюмени задержали двух мужчин (27 лет и 29 лет), подозреваемых в вовлечении юных особ в занятие проституцией. Девушек, они развозили по саунам. За каждую фемину получали по 3 тыс. рублей.

Этих молодых людей полицейские задержали во время «работы»

Полицейские задержали их с поличным. Одним из задержанных оказался некий Виталий Викторович Теряев. Точно так же зовут сына главы МЧС Свердловской области Виктора Теряева, писал «Екатеринбург Онлайн» .

«Лента.ру» в открытую называла задержанного сыном генерала. К слову, в прошлом году Виталий Теряев стал первым в Тюмени, кто смог избежать приговора за сутенерство.

После инцидента с задержанием Виталий Викторович Теряев удалил свою страницу «ВКонтакте». Но в социальных сетях до сих пор можно найти фото, как он стоит в обнимку с папой, генералом Теряевым. И после таких «успехов» своего чада генерал Виктор Теряев остался на своей высокой и очень ответственной должности?

С людьми — как со скотом

Пишут сотрудники МЧС по Свердловской области и о том, как им работалось при генерале Заленском. На его самодурство неоднократно поступали жалобы в центральный аппарат МЧС.

И по этим жалобам в Екатеринбург из Москвы неоднократно приезжали высокие комиссии: проверяли жалобы сотрудников Свердловского управления на ущемление трудовых прав, незаконных увольнений и странного распределения служебного жилья.

Еще сотрудники МЧС по Свердловской области жаловались на массовую чистку. Под эту чистку попадали те, у кого до конца контракта оставалось несколько лет. И еще — что возмутительно — матери-одиночки с несовершеннолетними детьми.

Еще при генерале Заленском резко ужесточили требования к наличию профильного образования: без «правильного» диплома работать нельзя, даже если речь шла о заочниках выпускных курсов.

Генерал Заленский руководил Главным управлением МЧС по Свердловской области 7 лет

Люди пытались судиться… Но безуспешно.

Жаловались сотрудники и на то, что пожарных оставляют без премий, даже в профессиональные праздники. Такая «выборка» касалась именно офицеров внутренней службы: воинские части МЧС исправно получают праздничные доплаты. Пожарные идут по разряду внутренней службы: и им – никаких » праздничных» не дают. Жаловались люди и на то, что генерал Заленский ввел жесткую экономию на всем, включая мобильную связь. Раньше в пожарных частях было много телефонов: специфика службы такая, что на связи нужно быть каждую минуту. Потом на пожарную часть оставили два номера. На ключевые подразделения – четыре. По мобильным модемам, вышло распоряжение перейти на тарифы не дороже 200 руб. в месяц.

Вот бы так генерал Заленский экономил на строительстве своей фазенды.

Комиссия обратила внимание и на ряд других моментов в деятельности ведомства. В частности, на обстоятельства получения служебного жилья сотрудниками. И некими посторонними лицам…

В итоге генерал Заленский слетел. Но он сумел каким-то образом заполучить вожделенную квартиру. Но в скором времени суд принял решение отобрать у Заленского это жилье. Этого же требовала и военная прокуратура.

Речь о квартире по улице Бебеля, 134а. Генерал Заленский упорно выбивал себе эту квартиру, объяснял, что свою трехкомнатную квартиру благородно оставил при разводе экс-супруге Наталье Гуриной. Но весь Екатеринбург вместе с пригородами давно в курсе: развод у генерала — фиктивный!

Авторы письма напоминают, что генерал Заленский скоро сможет переплюнуть своих предшественников — генерала Василия Лахтюка, который уже отсидел почти 5 лет и генерала Валерия Степанчука: он получил условный срок за подделку документов…

Кстати, приговор генералу Лахтюку, который долго считался неприкасаемым, был вынесен в 2008 году. Бывший глава МЧС по Свердловской области был признан виновным в совершении девяти преступлений, среди которых — дача взятки в крупном размере, мошенничество, превышение должностных полномочий и пр. К примеру, пожарные охраняли генеральскую дачу, а Лахтюк получал взятки в виде откатов за монтаж пожарной сигнализации.

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель (в то время) не верил следствию. И писал эпистолы в поддержку генерала Лахтюка!

Неужели в Главном управлении МЧС по Свердловской области может существовать своего рода «околокриминальный» генеральский конвейер?

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS