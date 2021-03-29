Психологічна травма виявилася фізично небезпечною для мозку

Психологічна травма здатна вплинути на всі аспекти вашого життя, в тому числі, і на фізичне здоров’я. Найчастіше такі люди відчувають проблеми з харчуванням або сном.

Також травма згубно діє на мозок. Вчені стверджують, що травмуючі спогади здатні порушити функціонування нейронних зв’язків, передає Bustle. За словами нейропсхіолога Санам Хафіз, ліквідація шкоди від травми зажадає тривалого лікування, так як в такому стані порушуються пам’ять, регуляція емоцій і сприйняття загроз. Відповідне дослідження було опубліковано в 2021 році в науковому журналі Revue Neurologique.

Мигдалеподібне тіло

Травма робить цю ділянку мозку “гіперактивним”. Таким чином, навіть якщо поблизу немає ніякої небезпеки, мигдалеподібне тіло активує реакцію” бий або біжи ” і змушує людину реагувати так, як ніби він знаходиться під безпосередньою загрозою. Це призводить до панічних атак і тривожності.

Префронтальна кора

“Травма може мати значний вплив на нейрохімічну систему і призвести до довгострокових змін у способі функціонування мозку людини”, – повідомила терапевт центру лікування залежностей Кіра Вреденбург. За словами медика, при травмі функції префронтальної кори порушуються, що призводить до труднощів з концентрацією, дезорієнтації, хронічного стресу. Дослідження були опубліковані в журналі Neurobiology of Stress.

Гіпокамп

Ця ділянка мозку допомагає людині відлежувати спогади, проте психологічна травма по-різному позначається на його роботі. Так, деякі відчувають труднощі із запам’ятовуванням приємних моментів, при цьому детально пам’ятаючи травмуючу подію. У інших навпаки, блокуються спогади про погане. Однак “тригери” залишаються в пам’яті на все життя, йдеться в публікації наукового журналу Nature Communications.

Допоможе терапія

«Якщо психологічну травму не лікувати, вилікувати пошкоджені частини мозку, такі як гіпокамп і мигдалеподібне тіло, буде все важче», – говорить доктор Хафіз. За її словами, правильно підібране лікування здатне позитивно вплинути як на психологічне, так і фізичне здоров’я.