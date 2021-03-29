Жителя Тернопольщины приговорили к 3 годам условно за продажу 18 «порнографических игральных карт»

Жителя Тернопольской области осудили по делу о сбыте изображений порнографического характера, он признал свою вину. Об этом сообщается в решении Бучацкого районного суда Тернопольской области.

В решении суда говорится, что мужчина 11 января текущего года «вопреки моральным принципам общества» совершил преступление. Он «нашел в шкафу с одеждой восемнадцать игральных карт с изображениями порнографического характера» и, «руководствуясь корыстными мотивами», в центре города продал своему знакомому «порнографические игральные карты» за 70 гривен.

Преступление квалифицировали по статье «Хранение и сбыт изображений порнографического характера». При этом отмечается, что мужчина нарушает закон подобным образом уже не в первый раз.

В январе 2020 года он продал знакомому за 50 гривен календарь с «изображениями порнографического характера», за что его оштрафовали на 850 гривен.

Суд учел эти обстоятельства и то, что мужчина признал свою вину, и приговорил его к трем годам условного лишения свободы, а также выписал штраф в размере 1 307 гривен «на искусствоведческую экспертизу».