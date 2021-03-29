МВД назвало свою версию взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

Главное управление МВД по Свердловской области опровергло факт взрыва газа в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

В одной из квартир дома находилась емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, рассказал начальник пресс-службы главка Валерий Горелых.

«Молодой человек 1990 года рождения решил закурить, из-за чего произошло возгорание паров этой жидкости. Он госпитализирован с 40 процентами ожогов. МВД опровергает взрыв газа», — сообщил версию МВД Горелых.

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