Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал победы России причиной санкций и запретов, которые вводятся в отношении страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин отметил победы российских фигуристов на прошедшем Чемпионате мира. Он заявил, что испытал чувство гордости за страну, но спортсмены были лишены флага и гимна России.

«Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах», — пояснил депутат.

По его словам, экономические санкции, политические претензии и обвинения в допинге вызваны тем, что Россия «стала развиваться». «Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности», — считает Володин.

Он привел в пример пандемию коронавируса. По мнению спикера Госдумы, по вине США мир не объединился перед глобальной угрозой. В Европе и других странах сотни тысяч человек умирают из-за отсутствия прививок и необходимой помощи. При этом поставки и производство российской вакцины блокируются.

«Свою же не поставляют, либо продают за большие деньги, тем самым удерживая за собой монополию на фармрынке», — отметил Володин.