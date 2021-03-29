Скандальная 8-летняя блогерша Маханец и ее бойфренд исчезли из соцсети

Страницы 8-летней блогерши Милы Маханец и ее «бойфренда» Павла Пая в субботу, 27 марта, оказались удаленными из Instagram.

Причины этого пока неизвестны. Возможно, страницу заблокировали представители самой соцсети: напомним, что полиция открыла производство из-за романа этой девочки и 13-летнего мальчика. А может быть, профиль удален авторами — насколько известно, страницу Милы вела мама ребенка.

Днем ранее оба профиля еще были доступны в Сети. Дети как раз написали о том, что их начали донимать соцслужбы. Мила пожаловалась, что соцработники слишком часто стали наведываться к ней домой. Также девочка сообщила, что родители 13-летнего Паши запрещают ему с ней видеться.

«Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу, и у нас не было денег хоть на одну койку? Сейчас соцслужбы говорят, что я не могу спать с мамой в одной кровати. Миссия социальных служб помогать, а не мешать жить. Помогать надо было раньше … Забирать у меня любимых людей — это не помощь», — возмущалась Мила (ну, или ее мама).