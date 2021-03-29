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Несмотря на созыв внеочередной Рады «слуги народа» разлетаются на отдых

29.03.2021

В преддверии внеочередного заседания Рады, назначенного на 30 марта, один из нардепов от «Слуги народа» решил слетать в теплые страны.

Так, очевидцы прислали фото нардепа Андрея Холодова, который прилетел в Дубай. 

Сам Андрей Холодов сообщил «Стране», что запланировал заранее свой отпуск в ОАЭ.

«Моя поездка была запланирована задолго до того, как было объявлено о внеочередном заседании ВР», — заявил нам нардеп. Также он не стал называть отель, где будет жить и сколько стоит поездка, но ответил на вопрос, с кем отправился в отпуск.

«Предпочитаю не разглашать своих планов, связанных с проживанием и перемещением, в целях безопасности. На ваших фото видно, что я с сыном. Это могу подтвердить», — отметил Холодов. На вопрос, будет ли вносить в декларацию свой отдых, ответил следующее: «Я прилетел рейсовым самолётом, эконом-классом. Такие расходы декларированию не подлежат. Если итоговая сумма расходов по этой поездке будет требовать декларирования — я обязательно это сделаю», — сообщил Холодов.

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