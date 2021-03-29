За Потаниным Дерипаски не видно

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , около 135 жилых домов и 15 социальных объектов в поселке Никель Мурманской области остались без водоснабжения и отопления в ночь на воскресенье из-за обрушения эстакады плавильного цеха «Кольской ГМК», структуры «Норникеля». Это далеко не первое ЧП на объектах комбината только за этот год — аварии происходят с действительно пугающей регулярностью. При этом в основном «камни летят» в сторону Владимира Потанина , а совладелец ГМК, Олег Дерипаска , отчего-то остается будто бы в стороне. Тем временем, именно он настаивает на выплате солидных дивидендов, которые его «заклятый друг» Потанин хочет направлять на модернизацию. И пока бизнесмены «перетягивают канат», «Норникель» «разваливается» буквально на глазах.

Обрушение эстакады к ПГТ Никель стало поводом в очередной раз вспомнить о том, что происходит на объектах ГМК. Без тепла в морозную ночь остались более сотни жителей, но хотя бы на этот раз обошлось без жертв. А ведь совсем недавно они были: в конце февраля в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, в результате погибли трое рабочих, еще пятеро были госпитализированы. Трагедией с гибелью людей рисковала обернуться ситуация на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский», которые подтопило. Благо, в тот раз работы на них оперативно приостановили, учтя ошибки прошлого.

Комбинат вообще в этом плане является предприятием-«антиньюсмейкером» Все еще отлично помнят резонансную историю с разливом топлива под Норильском, которая произошла в мае прошлого года. В итоге ГМК обязали выплатить рекордный многомиллиардный штраф — сперва Потанин «бился» за возможность снизить его сумму, но в конечном итоге заплатит еще больше.

Каждый раз, вспоминая о ЧП на объектах «Норникеля» в первую очередь говорят о господине Потанине, отчего-то забывая, что за судьбу предприятия несет ответственность в том числе и Олег Дерипаска, чей «Русал» владеет 27,8% акций ГМК. Но отвечать за аварии он будто бы не хочет, продолжая лишь лоббировать максимально высокий дивидендный поток.

Дерипаска уже отклонил предложение ограничить выплаты за 2020-й год суммой в 1 млрд долларов, а теперь борется за остаток в 3,5 млрд долларов, невзирая на присужденный за майский разлив штраф в 2 млрд долларов и аргументацию, что это «социально неприемлемо». Как пишет «Интерфакс» , Потанин продолжает убеждать своего партнера в необходимости снизить дивиденды, чтобы проводить модернизацию «Норникеля», но бенефициар «Русала» стоит на своем. Тем временем, Потанин уже заявил, что выплачивать рекордные штраф будет в том числе за счет сокращения выплат акционерам.

Тем временем, такая «упертость» может выйти господину Дерипаске боком. Как сообщало РИА «Новости» , в начале марта президент Владимир Путин призвал направлять дивиденды на развитие компаний, а не прятать в «тихих гаванях». По сути, если Дерипаска в очередной раз проигнорирует требования Потанина — он проигнорирует слова главы государства. А такое, как минимум, не остается без внимания.

На фоне негативных новостей о работе «Норникеля» Владимир Потанин даже успел стать самым богатым россиянином по версии журнала «Форбс». Впрочем, в этом статусе он пробыл всего несколько дней, пока акции ГМК ну «ухнули» после очередного ЧП

Кроме того, складывалось даже ощущение, что Дерипаска может «вставлять палки в колеса» своему «заклятому другу». Как писал «Коммерсант» , ранее «Русал» сорвал сделку по созданию совместного производства «Норникеля» с «Русской платиной» Мусы Бажаева. Ходили разговоры, что пока Дерипаска с Потаниным не договорятся, у ГМК спокойной жизни не будет. Впрочем, в начале этого года совместному проекту, СП «Арктик Палладий», все же быть.

Недавно господину Потанину также досталась доля Григория Березкина в Быстринском ГОКе, о чем ранее подробно писал The Moscow Post . Получается, что оппонент Дерипаски укрепляет свои позиции. Для последнего это может обернуться проблемами?

Притча во языцех

Дивидендная политика стала камнем преткновения в отношениях бизнесменов еще в 2008 году. Тогда «Русал» начал проводить политику по «выдавливанию» щедрых дивидендов, Потанин же хотел направить средства на инвестиции в развитие. В 2018 году итогом 10-летнего конфликта чуть не стала так называемая «русская рулетка» — при такой схеме акционеры могли продать свои пакеты друг другу, предложив большую цену. Дело тогда даже дошло до Лондонского суда, но было «похоронено» из-за наложенных на «Русал» санкций.

Противостояние уже давно перешло в публичную плоскость. Например, в прошлом году на сайте «Интерроса» (актив Потанина, через который он владеет 34,6% акций «Норильского Никеля») было опубликовано заявление, в котором «Русал» обвиняли в давлении на компанию. Мол, Дерипаска пытается использовать ситуацию с разливом топлива в Норильске и «под шумок» заключить новое акционерное соглашение, которое бы гарантировало ему выплату максимальных дивидендов. Миллиардера прямо обвинили в том, что он сидит на «дивидендной игле».

Ранее на официальном сайте «Русала» заявили, что выступают за дальнейшее ужесточение систем контроля, а потанинский менеджмент упрекнули в некомпетентности, фактически взвалив на него всю ответственность за произошедшее в мае ЧП.

Кажется, господин Дерипаска весьма удобно устроился: за все ЧП «взваливает» ответственность на своего партнера, а сам не забывает регулярно получать миллионы от компании, из года в год пытаясь «выбить» все больше. А ведь ответственность за все негативные события лежит в том числе и на нем — все же средства предприятия «утекают» к нему в карман, а не на модернизацию.

РИА «Новости» недавно вспомнило, какие происшествиях происходили на объектах «Норникеля» только в последние пять лет. Помимо упомянутых ранее событий, в 2019 году в результате ЧП на руднике «Таймырский» погибло три горняка, в 2018 году произошло возгорание на Надеждинском металлургическом заводе, в 2017 — на последнем обрушились конструкции пароудаления, а на руднике случился взрыв, из-за которого погибли 4 шахтера, в 2016 году проходчик погиб в шахте из-за смыва потока из горной массы на руднике «Маяк», в 2015 — на руднике «Октябрьский» произошло обрушение горной массы, в результате погибло два человека. Что сказать, весьма пугающий список! А ведь большинства происшествий можно было бы избежать, если бы модернизацию на комбинате проводили своевременно.

Стоит также отметить просто колоссальный урон, которое предприятие за годы работы нанесло экосистеме Таймыра. Норильск традиционно входит в «топ» самых загрязненных городов мира и динамика по годам не утешительная. Бензапирен в воздухе, тяжелые металлы в земле, нитраты и фториды, грязная вода – вот с чем живет уже не одно поколение норильчан. Понятное дело, что ситуации вроде майского разлива лишь ухудшают и без того бедственное положение.

Дерипаска в «яме»

А ведь господина Дерипаску не назвать человеком, радеющим за природу. Вспомнить хотя бы историю со старым резервуаром с бериллием под Кандалакшей в Мурманской области, который, как опасаются экоактивисты, может «рвануть» чуть ли не в любой момент. И резервуар, и бериллий – наследие Кандалакшский алюминиевого завода, входящего в «Русал», но отходы завод ловко сбросил с баланса еще на заре приватизации, и теперь старательно делает вид, что это не он намусорил в лесу рядом с городом. В случае ЧП Дерипаска ответит за неисполненные требования прокуратуры и Ростехнадзора об утилизации кучи, а дело обещает быть долгим и резонансным. Учитывая поведение миллиардера вокруг ситуации с разливом топлива под Норильском, надо полагать, «руку помощи» ему вряд ли кто-то протянет.

Дерипаска живет по принципу: «Чужое — возьму, свое — не отдам»?

Дела и так идут у него не особо радостно. Из-за попадания в санкционный список он уже распродал заводы группы ГАЗ, а также сократить свои доли в зарубежных активах. Впрочем, до сих пор ходят слухи, что она самом деле продолжает сохранять над ним контроль, что даже стало причиной для международного скандала, о чем ранее подробно рассказывал The Moscow Post .

Кроме того, миллиардер сидит в «долговой яме». Закредитован по самые «уши» он еще с кризисного 2008 года. Как писал «Коммерсант» , тогда он взял у «Внешэкономбанка» 4,5 млрд долларов, три года спустя рефинансировал из них полтора миллиарда. Затем «Русал» профинансировали на 9,5 млрд долларов, а в 2014 году олигарх взял кредиты в «Сбербанке» и продлевал их. В начале 2020 года он попросил у государства 30 млрд рублей. Собственно, на оплату кредитов он и тратит дивиденды от доли в «Норникеле», которые полностью покрывают платежи.

При этом сам бизнесмен не очень-то любит делиться денежками с другими и не платит дивиденды в своей En+. Совсем не платит, нисколько, – при наличии чистой прибыли на уровне 1 млрд долларов. Ссылается он на пандемию и падение экономики. Вот только такая прижимистость уже выходит ему боком — акции компании на таких новостях «валятся» второй день подряд, падение уже на уровне 8%.

Критику в свой адрес Дерипаска очевидно не любит. Зато сам не прочь при случае по кому-нибудь «пройтись». Особенно часто от него «достается» Центробанку. Например, прошлой осенью, как писал РБК , он назвал результаты его работы отвратительными. А еще летом он обвинил Банк России в том, что тот контролирует соблюдение российскими предприятиями и организациями санкций, наложенных США. А весной, в самом начале пандемии COVID-19, он раскритиковал учреждение за то, что то «не осознает глубину нарастающих проблем». Неужели миллиардер в таком отчаянии, что только и может, что «спускать собак» на всех вокруг, при этом как будто бы не желая признавать собственные «провалы»?

Кажется, теперь «темная» полоса теперь наступила у Дерипаски — позиции его оппонента укрепляются, сам бизнесмен сидит в долгах и его положение лишь ухудшается из-за санкций. «Вытягивать» из «Норникеля» солидные дивиденды, при этом не неся ответственности за происходящие на комбинате у него, кажется, больше не получится.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS