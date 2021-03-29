5 кращих продуктів харчування проти похмілля

У багатьох з нас є власні методи боротьби з похміллям, і до них майже ніколи не відносяться продукти харчування. В такому стані їсти взагалі не хочеться, і абсолютно марно, оскільки деякі види їжі можуть реально допомогти.

Лосось. Низький рівень вітамінів B6 і B2 посилює симптоми похмілля. У лососі безліч вітамінів групи B, тому він швидше повертає нас до нормального стану. Включення риби в раціон на наступний день після бурхливої вечірки допоможе підбадьоритися, лосось також зменшує запалення.

Манго та інші фрукти. Що міститься в меді і натуральних фруктах цукор насправді швидше виводить з організму алкоголь. Спробуйте їсти манго, виноград, апельсини груші та банани. Ще одним відмінним варіантом в літньо-осінній період буде кавун, в ньому дуже багато води, він допомагає відновлювати водний баланс.

Банани та інші “м’які” продукти. У бананів, рису, яблучного пюре та інших м’яких по консистенції продуктах є істотний плюс – вони легко засвоюються організмом. Їх рекомендують при розладах шлунка, діареї, нудоті, проблеми з прийомом їжі або навіть недоїданні. У них є вуглеводи, які заспокоюють шлунок, а в бананах також багато калію, який необхідний організму, який позбувся електролітів через надмірне споживання алкоголю.

Імбир. Цей продукт зменшує симптоми нудоти, тому його теж можна включити в раціон людини, яка страждає від алкогольного отруєння. Спробуйте сушений імбир, імбирний чай або смузі з додаванням імбиру.

Спортивні напої. У наш рейтинг продуктів потрапила один різновид напоїв. Алкоголь є сечогінним засобом, що провокує зневоднення. При похміллі необхідно заповнити рівень електролітів, а найбільше їх у спортивних напоях, а також кокосовій воді, пише health.clevelandclinic.org.