«Кресло» для Альшевских: «ротация» по-уралмашевски?

Как предаёт корреспондент The Moscow Post , в кулуарах свердловской администрации продолжается активное обсуждение возможного перехода губернатора Евгения Куйвашева на повышение в Москву. Должности называются разные, но местным интересно другое — расклад сил в регионе после того, как то, о чем так долго говорят большевики, наконец, свершиться.

Самая популярная версия — то, что место Куйвашева займет никто иной, как бывший мэр Александр Высокинский, которого заблаговременно передвинули на должность вице-губернатора региона. В таком раскладе мэром может стать другой весьма известный персонаж (для многих — со знаком минус), депутат Госдумы от Свердловской области, член КПРФ Андрей Альшевских .

В случае выдвижения на мэрские выборы его кандидатура вовсе не будет неожиданной, ведь он уже выдвигался на этот пост, пытаясь составить конкуренцию экс-мэру Высокинскому. Причем, выдвигался два раза — на выборах в 2013 и 2018 году, и всегда был первым.

Однако, как утверждают злые языки, якобы его участие в политической борьбе против Высокинского носило характер «спойлера» и могло быть согласовано с региональной администрацией. В этом контексте наблюдатели считают, что с возможным переходом Куйвашева на повышение в Москву, а Высокинского — в кресло губернатора Свердловской области, время Альшевских пришло.

Но кто он такой? Недоброжелатели уже добрых два десятка лет пытаются связать его с криминальными кругами Екатеринбурга. Как утверждают авторы телеграм-канала «Арбитр» , якобы Андрей Альшевских был близок к общественно-политическому союзу (ОПС) «Уралмаш» и контролирует автовокзал в Екатеринбурге, контроль над которым мог получить не вполне законным путем.

При этом известна версия, согласно которой ОПС Уралмаш могло вырасти из одноименной ОПГ. Издание «Знак» не стесняясь в выражениях пишет: ветераны правоохранительных органов рассказывают, что в оперативных сводках 1990-х годов Альшевских проходил как человек, имеющий личные контакты с членами этой ОПГ. При этом у Альшевских есть старший брат Владимир, который у оперативников тех лет ассоциировался с конкурирующей с Уралмашем группировкой Центр.

При этом старший из братьев, Владимир, якобы фигурировал в деле от 1997 года о хищении спирта на 600 млн рублей с АООТ «Тавдинский гидролизный завод». В 2002 году дело было прекращено за истечением срока давности.

Зато новый повод поговорить о себе (а заодно и о брате-депутате Госдумы) Владимир Альшевских дал совсем недавно. В феврале 2020 года Владимира Альшевских, а вместе с ним 55-летнего Вячеслава Ловцова («Ловец») и 50-летнего Леонида Брехова («Лысый») задержали в Москве по т.н. делу слесарей. Об этом пишет портал «66.ру» . Всех троих слухачи называли имеющими отношение к уже упомянутой ОПС «Центр».

Суть простая: злоумышленники заключали договоры аренды нескольких ячеек в кредитных организациях. Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты. Впоследствии фигуранты проверяли индивидуальные банковские сейфы, от которых у них были копии ключей, и похищали их содержимое.

«Андрюша с Уралмаша»

Непонятно, как один из братьев мог бы получиться банальным «крадуном» из банковских ячеек, а другой уважаемым политиком, целым депутатом ГД. Впрочем, есть мнение, что оба этих яблока упали не так далеко друг от друга — раз уж ходят слухи о возможной связи Андрея Альшевшских с «Уралмашем».

Как пишут журналисты «Знака» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, ранее Андрей Альшевских якобы мог иметь дело с разного рода наперсточниками и прочими сомнительными личностями, которые ошивались в районе вокзала. А затем, с подачи старших товарищей с «Уралмаша», завести знакомство с бригадами грузчиков, которые работали там же.

В итоге появилась контора «Немезида Инвест», связь с которой и сегодня пытаются приписать Андрею Альшевских. Сейчас эта компания контролирует Северный вокзал в Екатеринбурге и должна получать порядка 50 млн рублей выручки в год.

По итогам 2019 года выручка составила даже больше — 52 млн рублей. Зато прибыль — минус 15 млн рублей, что тут же породило слухи, будто её из компании могли попросту вывести на какие-нибудь не связанные с вокзалом цели. Например, на избирательную компанию в мэры Екатеринбурга.

Как утверждают авторы сайта «Рнби» , якобы Андрей Альшевских ранее являлся соучредителем и владельцем 38% акций ООО «Немезида Инвест». Причем последняя боролась за контроль над вокзалом с московской страховой компанией ОАО «Русская страховая транспортная компания».

Якобы борьба между ними длилась несколько лет, и привела примерно к 40 взаимным искам в судах. Которые, в итоге, встали на сторону «Немезиды». Однако изначально, как утверждают авторы сайта «Рнби» , якобы произошел силовой захват здания при помощи подконтрольных ЧОПов, которые мол и выставили прежнюю администрацию здания.

При этом сейчас доказать отношение Андрея Альшевских к этой конторе нет никакой возможности — его нет в числе учредителей или собственников предприятия. Зато в числе совладельцев — другой известный в городе политик, депутат Гордумы Алексей Вихраев. Его недоброжелатели также долгие годы пытались связать с Уралмашевской ОПГ.

А он, как и полагается, регулярно опровергал эту ложную информацию. Например, в комментарии «66.ру» он делает это в очередной раз. А заодно рассказывает, как обратился в Следственный комитет после публикации СМИ о том, что его проверяют на причастность к организации прослушки депутатов и бизнесменов. Кроме того, ситуацию с попыткой связать его с криминалом Вихраев связывает с тем, что «многим людям он, как кость в горле».

Многим, но не всем, ибо с кем уж у него не было серьёзных конфликтов, так это с Андреем Альшевских. Кое-кто из местного политико-экономического бомонда и вовсе считает их друзьями, но это вряд ли. Слишком уж большие должности и деньги крутятся вокруг них.

Причем, когда говорят о возможном рейдерском захвате Северного автовокзала, в контексте Альшевского вспоминают и другую историю с неблаговидным душком. По слухам, в 2003 году, уже будучи депутатом городского парламента Андрей Альшевских мог принимать участие в попытке рейдерского захвата рынка «Таганский ряд». Якобы противостоял ему на той «точке» будущий успешный екатеринбургский политик Виктор Тестов.

Александр Хабаров (слева) и Андрей Альшевских (справа) в Гордуме Екатеринбурга

Старожилы поговаривают, что тогда дело могло дойти чуть ли не до реальных боевых действий: против охраны Таганского ряда «уралмашевцы» выставили около 300 своих бойцов. Массовые недовольства на Сортировке стали тогда в Железнодорожном районе обычным явлением, а в их организации молва обвиняла одного из лидеров «уралмашевцев» Александра Хабарова и Андрея Альшевских, который с тех пор будто бы называл Хабарова своим другом.

Семья рядом

В любом случае, это дела давно минувших дней, а сегодня, как мы уже писали выше, Андрей Альшевских стремительно рвется на высокие политические посты в Екатеринбурге. И рвется не один — в 2018 году он попытался протолкнуть в Екатеринбургскую Гордуму своего сына Александра.

К тому времени 29-летний молодой человек уже трудился исполнительным директором ООО «Уральский завод газового и противопожарного оборудования». Как, откуда и где он набрался опыта для руководства таким серьёзным предприятием — не ясно. Зато ясно, что у него папа — депутат Госдумы.

Злые языки говорят, что за завод «УЗГПО» регулярно «впрягается» отец и его бизнес-партнёры. Впрочем, возможная попытка помочь сыну избраться в Гордуму если и была, то окончилась неудачно. В депутаты молодой исполнительный директор не прошел.

Впрочем, ему ли унывать? Похоже, что, как и другие члены семьи Альшевских (не считая приснопамятного «слесаря» Владимира Альшевских) он катается, как сыр в масле. Нечто подобное можно было бы сказать и про предполагаемую супругу Андрея Альшевских, Елену Альшевских. Ей принадлежит доля в прибыльном ООО «Уралойл Плюс».

Правда, реальным владельцем компании недоброжелатели называют именно Андрея Альшевских, но доказательств этому нет. Точно также, как нет никаких доказательств слухов о том, что он переписал на родственников целые горы недвижимости и доли в других компаниях, чтобы не попасться на возможном нарушении закона при подаче декларации о доходах и имуществе.

В случае, если «мэрству» Альшевских дадут ход, ему наверняка придется вытворять и не такие кульбиты. Впрочем, хочешь жить — умей вертеться, и выходцы из «Уралмаша» (имел к нему отношение депутат, или не имел) должны были этот принцип прекрасно уяснить — времена были такие. Ну а теперь, как и депутат Альшевских, похоже, «вертятся». Да и «вертят» населением — по полной программе?

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