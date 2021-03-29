Кремль назвал возможную дату послания Путина парламенту

Дата рассматривается как основная, сказали два близких к Кремлю, передает корреспондент The Moscow Post . Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил изданию РБК: «Мы сообщим дату послания».

Отметим, что в прошлом году 22 апреля Кремль планировал провести голосование по поправкам в Конституцию, однако из-за пандемии COVID-19 Президент России Владимир Путин объявил о переносе на неопределенный срок. В итоге голосование прошло летом и длилось неделю.

23 марта Президент сделал прививку от коронавируса. Процесс проходил в закрытом режиме. Кремль также отказался говорить, какая именно из российских вакцин была у Путина. Песков сказал, что российский лидер хорошо себя чувствует.

Глава государства позже объяснил, что не стал делать прививку в присутствии камер, так как не хотел «обезьянничать».

«Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?», — спросил Президент.

Он пообещал, что после того, как в его организме появятся антитела, он намерен расширить географию своих рабочих поездок.

«Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут», — рассказал Путин.

В этом году послание предвыборное, и в нем будет много социальных инициатив, пишут в СМИ со ссылкой на источники. На настоящий момент идет сбор предложений.

В начале февраля Песков говорил, что в послании может идти речь «о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны». В 2020 году Путин огласил послание в самом начале года. Мероприятие прошло 15 января. Тогда глава России предложил целый ряд инициатив, направленных на изменения Конституции. Так, было предложено закрепить конституционную роль Госсовета, функцию Госдумы одобрять вице-премьеров и министров по предложению премьера. Также Путин предложил отстранять от должностей судей Конституционного и Верховного судов через Совет Федерации по представлению главы государства, а не судов.

Самая главная поправка была оглашена на заседании Госдумы 10 марта. Тогда депутат Валентина Терешкова предложила обнулить сроки Президента, предоставив ему возможность участвовать в выборах после истечения его полномочий в 2024 году. Инициатива была включена в пакет поправок. 24 марта 2020 года Госдума приняла соответствующий закон.

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