За «промахи» и обман убивал

«Авторитет» Константин Пискарев (Костя Большой), на счету банды которого десятки убийств, является выходцем из ореховской ОПГ и действовал их же методами.

Как шел суд над «ореховскими», их главный киллер Алексей Шерстобитов (Леша Солдат), рассказал, что из 57 жертв группировки, 18 — «свои», тоже ореховские. На это лидер ОПГ Олег Пылев возразил : «Да, они мертвые, а вы считаете, что это были мальчики из песочницы? Они все были бандиты и убили их такие же бандиты».

Вот и на счету Кости Большого достаточно его же бойцов. Среди них был Олег Щесняк. Когда он пришел устраиваться в группировку, у него были проблемы с законом. Пискарев взял Щесянка «на работу», сделал ему документы на другую фамилию, но категорически предупредил – чтобы не ввязывался в какие-то истории, не связанные с ОПГ. Щесянка определили водителем-телохранителем к жене Кости Большого, также он следил за потенциальными жертвами. Олег был очень доволен работой, отцу говорил, что работает шофером у жены «генерала ФСБ». Но потом не удержался и вместе с другом зверски избил человека в ходе бытового конфликта. Щесняка задержали с поддельными документами. Пискарев лично вытащил его милиции, спрятал на дачек у одного из членов ОПГ. Но Олег уже вынес себе сметный приговор. Пискарев не прощал, кого ослушивались его приказов. Тем более, что появилась опасность ареста Щесняка, а на допросах он мог заговорить. Под предлогом переезда в другое убежище, Щесянка вывезли с дачи. По пути в лесу, Костя Большой лично выстрелил в Олега. Когда его стали закапывать, он оказался еще жив. Пискарев добил жертву.

Иван Данилин страдал от наркотической зависимости, но при приеме наи работу к Кости Большого он скрывал этот факт. Год он держался и быль личным телохранителем Кости Большого. Потом пошел на повышение, Пискарев стал поручать ему личные задания. Но на первом же из них Данилин «сломался». Костя дал ему денег и поручил купить один предмет антиквариата. Данилин ушел в наркотический загул, а Пискареву сказал, что заболел. Так Костя Большой простить не мог. Убивал и за меньшее. Он вызвал Данилину на беседу и выстрелил в затылок прямо в машине.

Rucriminal.info публикует показания свидетелей и обвиянемых по этим двум убийствам.

«Показания обвиняемого Мишина Д.С, согласно которым Пискарев требовал привлечения новых людей для различных поручений. В одно время, когда Макаров привел в банду Безрукова С.Ю., Балаян привел Володина и Щесняка, которые работали у Пискарева водителями и охранниками его жены, осуществляли «слежку» за различными людьми, выполняли поручения по хозяйственной части. Щесняк периодически осуществлял визиты в различные банки. Пискарев говорил Щесняку, чтобы он вёл себя спокойно, не лез ни в какие конфликты. Щесняк поддерживал отношения с Володиным, Столяровым и Капковым. Когда Щесняк избил какого-то человека, из-за чего на него было подано заявление в милицию, Пискарев отреагировал отрицательно: сказал Щесняку, чтобы он ехал на дачу к Безрукову С.А. и там «отсиделся». Балаян интересовался исчезновением Щесняка и спрашивал Пискарева о причинах его исчезновения. Пискарев ответил Балаяну, что Щесняк пропал из-за денег».

Показания обвиняемого Лупичева Д.А., согласно которым примерно в 2002-2003 году у Щесняка и Володина с кем-то произошла драка, после которой их доставили в отдел милиции. Пискарев «вытащил» Щесняка из милиции, несмотря на наличие у него «левого» паспорта на чужое имя. Летом 2004 года Лупичев по просьбе Сарьяна приехал в яхт-клуб «Буревестник» к Пискареву, который пояснил, что нужно убить Олега Щесняка. Втроем на автомобиле «Линкольн» Пискарев, Лупичев и Сарьян поехали на дачу к Безрукову С.А. в СНТ «Кубинка», где на протяжении месяца скрывался от милиции Щесняк. На даче они объяснили Щесняку, что нужно его перевезти в другое место. Вчетвером они поехали в сторону дачи Лупичева, расположенной в СП «Никольское» СHT «Уголек» Одинцовского района Московской области. По дороге Лупичев продумал место для убийства и неподалеку от СHТ «Уголек» попросил Сарьяна остановить автомобиль. Первым из автомобиля вышел Пискарев, следом за ним вышел Щесняк. Пискарев вместе с Щесняком пошли в направлении дачных участков. Лупичев и Сарьян тоже вышли из автомобиля. Лупичев отошел немного в сторону и услышал выстрел, после которого Щесняк упал, а Пискарев убрал пистолет ПМ. Пискарев, Сарьян и Лупичев раздели Щесняка, убрали одежду в автомобиль, а тело оттащили в лес и закопали. Когда переносили тело, Щесняк был еще жив. Перед тем, как его закопать, Пискарев произвел еще один выстрел в голову Щесняка».

Показания потерпевшей Николаевой Е.Ю., согласно которым Данилин И.Ю. приходится ей младшим братом. На протяжении двух лет перед исчезновением, с 2000 года, Данилин работал частным охранником у мужчины по имени Константин, которого Николаева никогда не видела. Со слов Данилина Николаевой было известно, что брат попал в «структуру бандитов». Данилин говорил, что «Если это и можно назвать организацией, то там вход-рубль, а выход-два». Вместе с Данилиным у Константина работали братья Юровы, которых потерпевшая знает с детства. В день исчезновения, 27.06.2002, Данилин был на лодочной станции в деревне Троицкое, откуда приехал домой примерно в 21 час и сказал, что ему к 24 часам надо идти по Дмитровскому шоссе в сторону центра Москвы и его «подхватят». На следующий день, 28.06.2002, Николаева стала искать Данилина и со слов своего сына Алексея узнала, что примерно в 23 часа 40 минут Данилин подходил к нему и кому-то звонил по телефону. От знакомых Данилина в деревне Троицкое Николаева также узнала, что в день исчезновения Данилину звонил по телефону какой-то человек по имени Зёма, который также работал у Константина».

«Показания Земцова Д.А., согласно которым в начале 2000-х годов братья Юровы привели в организацию Пискарева Данилина Ивана. Пискарев взял Данилина на работу в свою охрану. Проработал Данилин около года, потом стал высказывать мысли о том, что не хочет быть охранником, а хочет, как остальные члены банды, выполнять задания Пискарева. Пискареву такое стремление нравилось, и он даже поручил ему какое-то дело, связанное с приобретением ценного антикварного предмета. Данилин взял деньги на это задание и «ушел в загул»: на телефонные звонки отвечал, что заболел, однако его видели в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом узнал Пискарев. В один из дней лета 2002 года Земцову позвонил Пискарев и сказал приехать на базу-в яхт-клуб «Буревестник». На месте Пискарев сказал Земцову, что нужно поговорить с Данилиным: «Поедем сейчас к поселку ДАОС и поговорим с Иваном, а то последний совсем обнаглел». Они подъехали на автомобиле ВАЗ 2108 к п. ДАОС, и Земцов по указанию Пискарева позвонил по телефону Данилину, сказав, чтобы тот спускался и шел на остановку. В автомобиле между Данилиным и Пискаревым произошел разговор. Пискарев спросил: «Ну что, ты задание выполнил?», на что Данилин ответил: «Нет, завтра все сделаем, все под контролем!» Потом вместе с Данилиным они поехали в сторону деревни Алешино. Земцов предположил, что Пискарев собирается убить Данилина, так как Пискарев не прощал таких «промахов» и обмана, а безнаказанность Данилина в этом случае могла подорвать авторитет Пискарева. После поворота на деревню Мураново, примерно через 300 м они остановились. Земцов находился за рулем автомобиля, Данилин сидел на переднем сидении, а Пискарев на заднем. Как только они остановились, Пискарев достал пистолет и выстрелил в затылок Данилина Ивана. После убийства Земцов и Пискарев закопали труп Данилина в земле и уехали. На обратной дорогe Пискарев сказал, Данилин ранее состоял в Долгопрудненской группировке и мог про него рассказывать членам этой группировки».

Продолжение следует

Арсений Дронов

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