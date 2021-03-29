В России захотели объявить вице-премьера Украины в розыск

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал следственные органы возбудить уголовное дело в отношении вице-премьера Украины Алексея Резникова и объявить его в розыск. Об этом он рассказал .

Законотворец отреагировал на угрозу Резникова «выдворить» живущих в Крыму россиян после возвращения полуострова под контроль Киева. «Заявления подобных персонажей не должны остаться безнаказанными. В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции. Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации», — заявил Шеремет.

Ранее Резников заявил, что Россия «завезла» в Крым 500 тысяч россиян, чтобы «размыть» местное население. «Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно, но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем», — сказал он.

После этого глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников призвал Резникова беспокоиться о своей карьере, а не о судьбе полуострова. В свою очередь, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что высказывание украинского политика напоминает ему персонажа пословицы «Мели, Емеля, твоя неделя». В самом Крыму указали, что «обсуждать грядущее выселение россиян с полуострова, о котором так грезят киевские власти, — это все равно что разбирать нашествие рептилоидов на Крещатике».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.