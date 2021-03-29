Жириновский громко взвыл в прямом эфире у Соловьёва:»когда вот-вот война начнётся»

Депутат Госдумы Владимир Жириновский в буквальном смысле взвыл в прямом эфире авторской программы Владимира Соловьёва «Вечер», объясняя, как можно определить будущего победителя в Третьей мировой войне.

По мнению парламентария, три мировых лидера должны так завыть, «когда вот-вот война начнётся».

Во время авторской программы Владимира Соловьёва «Вечер» лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выдал неожиданную версию того, как определить победителя в Третьей мировой войне ещё до её начала.

В частности, депутат предложил в тот момент, «когда мир подойдёт к последней черте, когда опасность (вот-вот война начнётся), они втроём должны завыть по-волчьи: Джо (президент США Джо Байден), Си (председатель Китая Си Цзиньпин) и наш президент (президент России Владимир Путин), — высказался парламентарий. — Показываю как».

В этот момент Жириновский приложил руку ко рту, закрыл глаза и взвыл: «У-у-у-у!» под смех всех присутствующих в это время гостей в студии и самого Соловьёва.

«И чей вой будет ярче, звонче, тот и победит в будущей Третьей мировой войне», — резюмировал Жириновский, прекратив выть.