Рогозин обвинил Маска в попытке запустить в космос ядерное оружие

Глава российской корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что призывы Илона Маска к терраформированию планет являются предлогом для того, чтобы вывести ядерное оружие в космос.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его мнению, те, кто призывают «терраформировать» Марс, якобы понимают, что это только предлог для вывода в космос своих ядерных вооружений с последующим «терраформированием» самой Земли навсегда.

Под «терраформированием планет» подразумевают изменение климата на них таким образом, чтобы условия на планете стали пригодными для жизни земных растений и животных.