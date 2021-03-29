Сын народного депутата Кучеренко попал в аварию

Сын народного депутата от «Батьківщини» Алексея Кучеренко попал в аварию. Напомним, что председатель Союза собственников жилья Украины также является первым заместителем профильного комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Депутат в Сети показал фото пострадавшего сына и просто поблагодарил медиков, не уточняя, что случилось. «Спасибо нашим медикам. Просто спасибо, что вы есть и вы с нами», – написал Кучеренко. Однако в комментариях люди предположили, что это, вероятно, последствие детской драки, и нардеп пояснил: «Авария».

Никаких подробностей он не сообщил.

На вопрос о состоянии сына, Кучеренко заверил всех, что все хорошо, уже идет на поправку.