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У центрі Києва прорвало теплотрасу: 133 будинки залишилися без тепла

29.03.2021

У результаті аварії на тепломережі в Печерському районі Києва без опалення залишилися 133 будинки, повідомила прес-служба київської міськдержадміністрації.

“Це пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 600 мм з витоком теплоносія на поверхню. Його відразу було оперативно локалізовано аварійною бригадою КП “Київтеплоенерго”. Розпочато ремонтні роботи. На час їх проведення послуги теплопостачання тимчасові припинені для 133 будинків”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений у 1974 році.

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