Россия проводит «ревизию» действий США

С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент The Moscow Post .

«Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию», — объяснил представитель Кремля, напомнив, что внешняя политика страны определяется главой государства.

Посол РФ в США Анатолий Антонов еще не докладывал Президенту России Владимиру Путин о ситуации в отношениях с Америкой.

Ранее Песков заявил, что Байден явно не желает наладить отношения с Россией. При выстраивании политики взаимодействия с США Россия будет учитывать вышеупомянутое обстоятельство. Поводом для такого заявление стали недавние критические высказывания американского лидера в сторону Владимира Путина.

Сам российский Президент сообщил о готовности провести диалог на открытой площадке в прямом эфире с Байденом. Путин также вспомнил классическую фразу: «Кто как обзывается, тот так и называется». Он отметил, что люди зачастую видят в другом человеке свои же качества.

Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что власти РФ «ответят», если Вашингтон обнаружит, что Москва якобы «вмешивалась в американские выборы 2020 года». После ряда других высказываний, российский МИД вызвал Антонова в Москву для консультаций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что для страны главное – определить «выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик».

На прошлой неделе Антонов также сообщил о цели своего визита.

«Меня пригласили, чтобы посмотреть, что нужно сделать, чтобы наши отношения не полностью упали в пропасть», — сказал дипломат, находясь в Москве.

Он добавил, что сложившаяся ситуация не отвечает интересам РФ.

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